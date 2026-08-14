«Зима будет жаркой»: Минобороны и Fire Point пообещали огненные «приветы» Москве

Очередная попытка Кремля устроить информационный террор и запугать украинское общество в преддверии зимних холодов завершилась громким провалом. Российское оборонное ведомство решило еще раз угрожать массированными атаками, однако в ответ получило жесткий отпор от украинских военных и волну сокрушительного юмора от пользователей соцсетей.

Иллюстративное фото

Волну возмущения и одновременно иронии вызвал плакат, обнародованный оккупантами на своих официальных ресурсах. Захватчики выложили изображение дрона-камикадзе типа "Шахед", цинично подписав его:

"Как снег на голову".

Эту иллюстрацию министерство страны-агрессорки сопровождало самоуверенными обещаниями организовать для Украины тотальное замерзание в зимний период. Впрочем, реакция Сил обороны Украины на подобные попытки шантажа оказалась максимально конкретной и лишенной всякого страха. В частности, в Стратегическом командовании Вооруженных сил Украины дали четкий намек, что украинские дроны продолжат методично и прицельно уничтожать нефтегазовые объекты на территории РФ.

Военное руководство Украины также не заставило себя ждать с ироническим, но в то же время грозным ответом на упреки врага. В Министерстве обороны Украины лаконично отметили:

"В холод птицы улетают в горящие края".

Там также добавили, что для самих оккупантов ближайшая зима обещает быть чрезвычайно жаркой. К патриотическому флешмобу в соцсетях подключились и представители сообщества Fire Point. Они опубликовали сгенерированное искусственным интеллектом изображение отечественной баллистической ракеты, пролетающей непосредственно над Красной площадью в столице России.

На корпусе боеприпаса украинцы оставили красноречивую надпись:

"О зиме поговорим после осени".

Такой шаг стал четким предупреждением для Кремля о неизбежности новых дальнобойных ударов возмездия по стратегическим центрам принятия решений и военным объектам Российской Федерации.