В Україні відреагували на погрози Міноборони РФ щодо «заморозки» українців

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко прокоментував чергову спробу залякування з боку російського військового відомства. Раніше Міністерство оборони країни-агресорки оприлюднило зображення безпілотника "Шахед" із цинічним підписом "Як сніг на голову" та обіцянками "заморозки" для України взимку.

Фото: скриншот з каналу МО РФ

Посадовець зазначив, що Сили оборони України мають чим відповісти на подібні загрози, проте не бачать сенсу займатися порожнім вихвалянням у соцмережах.

"Я б теж міг виставити там шматочок фото балістики чи якогось нашого дрона і теж щось таке написати", — зауважив очільник ЦПД на своєму офіційному каналі.

Водночас Коваленко підкреслив, що своїми погрозами російське міністерство насправді зробило гірше лише власним громадянам. Адже будь-які терористичні атаки на українську інфраструктуру потягнуть за собою дзеркальну відповідь, і жителі Росії вже зараз можуть готуватися до наслідків.

За словами керівника ЦПД, окупаційне відомство фактично підписало вирок російській енергетиці.

"Тепер росіяни можуть знати, завдяки кому в них взимку не буде світла, в декого і тепла, поруч із пальним, — наголосив Коваленко, додавши, що вся провина за це лежатиме виключно на керівництві РФ . — Все завдяки М іноборони РФ ".

Він підсумував, що кремлівський шантаж обов'язково повернеться до агресора бумерангом, оскільки Україна не залишатиме удари без покарання.

"Дзеркало завжди працює, — резюмував Андрій Коваленко. — Що посієш — те й пожнеш".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Російська Федерація розпочала системну інформаційно-психологічну та військову кампанію, спрямовану на українські торговельні мережі. Мета ворога — за допомогою ударів по складах та транспортних вузлах спровокувати штучну нестачу товарів і посіяти паніку серед населення. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.