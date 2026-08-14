В Україні відреагували на погрози Міноборони РФ щодо «заморозки» українців

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Недилько Ксения
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко прокоментував чергову спробу залякування з боку російського військового відомства. Раніше Міністерство оборони країни-агресорки оприлюднило зображення безпілотника "Шахед" із цинічним підписом "Як сніг на голову" та обіцянками "заморозки" для України взимку.
Фото: скриншот з каналу МО РФ
Посадовець зазначив, що Сили оборони України мають чим відповісти на подібні загрози, проте не бачать сенсу займатися порожнім вихвалянням у соцмережах.
Водночас Коваленко підкреслив, що своїми погрозами російське міністерство насправді зробило гірше лише власним громадянам. Адже будь-які терористичні атаки на українську інфраструктуру потягнуть за собою дзеркальну відповідь, і жителі Росії вже зараз можуть готуватися до наслідків.
За словами керівника ЦПД, окупаційне відомство фактично підписало вирок російській енергетиці.
Він підсумував, що кремлівський шантаж обов'язково повернеться до агресора бумерангом, оскільки Україна не залишатиме удари без покарання.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Російська Федерація розпочала системну інформаційно-психологічну та військову кампанію, спрямовану на українські торговельні мережі. Мета ворога — за допомогою ударів по складах та транспортних вузлах спровокувати штучну нестачу товарів і посіяти паніку серед населення. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.