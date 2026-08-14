В Украине отреагировали на угрозы Минобороны РФ по поводу «заморозки» украинцев

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Недилько Ксения
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко прокомментировал очередную попытку запугивания со стороны российского военного ведомства. Ранее Министерство обороны страны-агрессорки обнародовало изображение беспилотника "Шахед" с циничной подписью "Как снег на голову" и обещаниями "заморозки" для Украины зимой.
Фото: скриншот из канала МО РФ
Чиновник отметил, что Силы обороны Украины есть чем ответить на подобные угрозы, однако не видят смысла заниматься пустым восхвалением в соцсетях.
В то же время Коваленко подчеркнул, что своими угрозами российское министерство действительно сделало хуже только собственным гражданам. Ведь любые террористические атаки на украинскую инфраструктуру повлекут за собой зеркальный ответ, и жители России уже сейчас могут готовиться к последствиям.
По словам руководителя ЦПД, оккупационное ведомство фактически подписало приговор российской энергетике.
Он подытожил, что кремлевский шантаж обязательно вернется к агрессору бумерангом, поскольку Украина не будет оставлять удары без наказания.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что Российская Федерация начала системную информационно-психологическую и военную кампанию, направленную на украинские торговые сети. Цель врага – с помощью ударов по складам и транспортным узлам спровоцировать искусственную нехватку товаров и посеять панику среди населения. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко.