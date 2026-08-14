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В Украине отреагировали на угрозы Минобороны РФ по поводу «заморозки» украинцев

«Что посеешь — то и пожнешь»: руководитель ЦПД Коваленко пообещал РФ симметричный ответ на удары «шахедами»

14 августа 2026, 10:25
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Недилько Ксения

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко прокомментировал очередную попытку запугивания со стороны российского военного ведомства. Ранее Министерство обороны страны-агрессорки обнародовало изображение беспилотника "Шахед" с циничной подписью "Как снег на голову" и обещаниями "заморозки" для Украины зимой.

В Украине отреагировали на угрозы Минобороны РФ по поводу «заморозки» украинцев

Фото: скриншот из канала МО РФ

В Украине отреагировали на угрозы Минобороны РФ по поводу «заморозки» украинцев - фото 2


Чиновник отметил, что Силы обороны Украины есть чем ответить на подобные угрозы, однако не видят смысла заниматься пустым восхвалением в соцсетях.

"Я бы тоже мог выставить там кусочек фото баллистики или какого-то нашего дрона и тоже что-то такое написать", — отметил глава ЦПД на своем официальном канале.

В то же время Коваленко подчеркнул, что своими угрозами российское министерство действительно сделало хуже только собственным гражданам. Ведь любые террористические атаки на украинскую инфраструктуру повлекут за собой зеркальный ответ, и жители России уже сейчас могут готовиться к последствиям.

По словам руководителя ЦПД, оккупационное ведомство фактически подписало приговор российской энергетике.

"Теперь россияне могут знать, благодаря кому у них зимой не будет света, у некоторых и тепла, рядом с топливом, — подчеркнул Коваленко, добавив, что вся вина за это будет лежать исключительно на руководстве РФ . – Все благодаря Минобороны РФ".

Он подытожил, что кремлевский шантаж обязательно вернется к агрессору бумерангом, поскольку Украина не будет оставлять удары без наказания.

"Зеркало всегда работает, – резюмировал Андрей Коваленко. — Что посеешь, то и пожнешь".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Российская Федерация начала системную информационно-психологическую и военную кампанию, направленную на украинские торговые сети. Цель врага – с помощью ударов по складам и транспортным узлам спровоцировать искусственную нехватку товаров и посеять панику среди населения. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко.



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