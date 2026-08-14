В Украине отреагировали на угрозы Минобороны РФ по поводу «заморозки» украинцев

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко прокомментировал очередную попытку запугивания со стороны российского военного ведомства. Ранее Министерство обороны страны-агрессорки обнародовало изображение беспилотника "Шахед" с циничной подписью "Как снег на голову" и обещаниями "заморозки" для Украины зимой.

Фото: скриншот из канала МО РФ





Чиновник отметил, что Силы обороны Украины есть чем ответить на подобные угрозы, однако не видят смысла заниматься пустым восхвалением в соцсетях.

"Я бы тоже мог выставить там кусочек фото баллистики или какого-то нашего дрона и тоже что-то такое написать", — отметил глава ЦПД на своем официальном канале.

В то же время Коваленко подчеркнул, что своими угрозами российское министерство действительно сделало хуже только собственным гражданам. Ведь любые террористические атаки на украинскую инфраструктуру повлекут за собой зеркальный ответ, и жители России уже сейчас могут готовиться к последствиям.

По словам руководителя ЦПД, оккупационное ведомство фактически подписало приговор российской энергетике.

"Теперь россияне могут знать, благодаря кому у них зимой не будет света, у некоторых и тепла, рядом с топливом, — подчеркнул Коваленко, добавив, что вся вина за это будет лежать исключительно на руководстве РФ . – Все благодаря М инобороны РФ ".

Он подытожил, что кремлевский шантаж обязательно вернется к агрессору бумерангом, поскольку Украина не будет оставлять удары без наказания.

"Зеркало всегда работает, – резюмировал Андрей Коваленко. — Что посеешь, то и пожнешь".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Российская Федерация начала системную информационно-психологическую и военную кампанию, направленную на украинские торговые сети. Цель врага – с помощью ударов по складам и транспортным узлам спровоцировать искусственную нехватку товаров и посеять панику среди населения. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко.