Паніка та порожні полиці: чи буде голод в Україні через удари по продуктовій логістиці

Російська Федерація розпочала системну інформаційно-психологічну та військову кампанію, спрямовану на українські торговельні мережі. Мета ворога — за допомогою ударів по складах та транспортних вузлах спровокувати штучну нестачу товарів і посіяти паніку серед населення. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

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За його словами, загарбники прагнуть, щоб поодинокі фотографії спорожнілих прилавків із деяких магазинів масово тиражувалися в соцмережах, змушуючи людей скуповувати продукти у промислових масштабах. Це, своєю чергою, лише посилює навантаження на маркети та завдає додаткового морального удару по суспільству.

"Чи є причина до паніки? — звернувся до громадян Андрій Коваленко, оцінюючи поточні ризики на продовольчому ринку. — Вони б'ють по логістиці, але логістика перебудовується. Жодного дефіциту не буде".

Очільник ЦПД пояснив, що тимчасова відсутність деяких товарів у конкретних супермаркетах є суто логістичною, а не продовольчою проблемою. Країна має достатні запаси харчів, а для захисту постачань наразі вживаються непублічні заходи, зокрема роззосередження складських приміщень.

Посадовець порівняв теперішню ситуацію із паливною кризою на початку повномасштабного вторгнення. Він наголосив, що ворогу не вдасться зламати систему, оскільки Україна здатна гнучко адаптувати свої транспортні потоки, до того ж значна частина асортименту забезпечується імпортом.

"Не треба грати в цю гру. Ви не залишитеся без гречки, ви не залишитеся без макаронів, — підкреслив керівник Центру, закликавши українців ігнорувати залякування пропагандистів. — Воно буде, воно є. Склади в певній мірі роззосереджуються".

Коваленко також зауважив, що на відміну від ситуації в РФ, де українські сили успішно б'ють по нафтопереробних заводах і вибивають саме виробництво пального, Росія не здатна знищити українське виробництво харчових продуктів. Головне зараз — зберігати тверезий розум, не піддаватися на провокації та не створювати штучний ажіотаж у магазинах, адже саме цього неконтрольованого хаосу найбільше прагне Кремль.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що раніше Андрій Коваленко не приховував, що попереду на українців чекають серйозні випробування, проте кожна ворожа атака викликатиме все сильнішу протидію Сил оборони.

"Буде складно, але їх потуги виливатимуться в обстріли, — пояснює Коваленко, додаючи, — які не допоможуть їм перемогти, бо їх обстріли означатимуть нарощення наших ударів".



