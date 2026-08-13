Паника и пустые полки: будет ли голод в Украине из-за ударов по продуктовой логистике

Российская Федерация приступила к системной информационно-психологической и военной кампании, направленной на украинские торговые сети. Цель врага – с помощью ударов по складам и транспортным узлам спровоцировать искусственную нехватку товаров и посеять панику среди населения. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко.

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По его словам, захватчики стремятся, чтобы одиночные фотографии опустевших прилавков из некоторых магазинов массово тиражировались в соцсетях, заставляя людей скупать продукты в промышленных масштабах. Это, в свою очередь, лишь усиливает нагрузку на маркеты и наносит дополнительный моральный удар по обществу.

"Есть ли причина паники? – обратился к гражданам Андрей Коваленко, оценивая текущие риски на продовольственном рынке. – Они бьют по логистике, но логистика перестраивается. Никакого дефицита не будет".

Глава ЦПД пояснил, что временное отсутствие некоторых товаров в конкретных супермаркетах является сугубо логистической, а не продовольственной проблемой. Страна имеет достаточные запасы продовольствия, а для защиты поставок предпринимаются непубличные меры, в частности рассредоточение складских помещений.

Чиновник сравнил нынешнюю ситуацию с топливным кризисом в начале полномасштабного вторжения. Он подчеркнул, что врагу не удастся сломать систему, поскольку Украина способна гибко адаптировать свои транспортные потоки, к тому же значительная часть ассортимента снабжается импортом.

"Не нужно играть в эту игру. Вы не останетесь без гречки, вы не останетесь без макарон, — подчеркнул руководитель Центра, призвав украинцев игнорировать запугивание пропагандистов. – Оно будет, оно есть. Склады в определенной степени рассредоточиваются".

Коваленко также отметил, что в отличие от ситуации в РФ, где украинские силы успешно избивают по нефтеперерабатывающим заводам и выбивают само производство топлива, Россия не способна уничтожить украинское производство пищевых продуктов. Главное сейчас — сохранять здравый смысл, не поддаваться на провокации и не создавать искусственный ажиотаж в магазинах, ведь именно к этому неконтролируемому хаосу больше всего стремится Кремль.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ранее Андрей Коваленко не скрывал, что впереди украинцев ждут серьезные испытания, однако каждая вражеская атака будет вызывать все более сильное противодействие Сил обороны.

"Будет сложно, но их силы будут выливаться в обстрелы, — объясняет Коваленко, добавляя, — которые не помогут им победить, потому что их обстрелы будут означать наращивание наших ударов".



