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Чи зможе Росія створити тотальний дефіцит їжі, товарів, пального та світла в Україні

«Наш потенціал разом із союзниками більший»: керівник ЦПД про марні мрії Кремля занурити Київ у темряву

5 серпня 2026, 18:42
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Недилько Ксения

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що стратегічні плани Кремля щодо знищення української інфраструктури та залякування населення приречені на провал. Попри інтенсивні обстріли та залучення іноземної допомоги, країна-агресорка не зможе досягти бажаного ефекту.

Чи зможе Росія створити тотальний дефіцит їжі, товарів, пального та світла в Україні

Дефіцит їжі. Ілюстративне фото

Посадовець наголосив, що спроби ворога паралізувати життя в країні та її столиці не матимуть успіху.

"Дивіться, росія не досягне своїх цілей, — підкреслив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, — в питаннях створення дефіциту і повної відсутності продуктів харчування, води, повного позбавлення нас світла і тепла".

Він окремо зауважив, що окупанти марно сподіваються зламати дух мешканців столиці країни: "росія також не досягне цих цілей окремо щодо Києва, про що вони марять".

Представник РНБО не приховує, що попереду на українців чекають серйозні випробування, проте кожна ворожа атака викликатиме все сильнішу протидію Сил оборони.

"Буде складно, але їх потуги виливатимуться в обстріли, — пояснює Коваленко, додаючи, — які не допоможуть їм перемогти, бо їх обстріли означатимуть нарощення наших ударів".

Понад те, Україна впевнено рухається до технологічної та кількісної переваги над ворогом у повітрі. За словами керівника Центру, на відміну від РФ, Україна планує нарощувати власні потужності й в один момент пережене загарбників у кількості та якості ударів так само, як зараз перегнала в кількості і якості ударів БПЛА.

Коваленко також зауважив, що Москві не варто покладатися на допомогу інших тоталітарних режимів, адже підтримка України з боку світової спільноти є куди вагомішою. Він упевнений, що РФ не допоможе на стратегічному вимірі залучення КНДР. На завершення посадовець дав реалістичний, але оптимістичний прогноз на найближче майбутнє:

"Наш потенціал разом із союзниками більший. Буде складно, місцями дуже, але вони не виграють".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Володимир Зеленський озвучив мету для військових, щоб зменшити удари по Україні.



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