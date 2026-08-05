Чи зможе Росія створити тотальний дефіцит їжі, товарів, пального та світла в Україні

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Недилько Ксения
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що стратегічні плани Кремля щодо знищення української інфраструктури та залякування населення приречені на провал. Попри інтенсивні обстріли та залучення іноземної допомоги, країна-агресорка не зможе досягти бажаного ефекту.
Дефіцит їжі. Ілюстративне фото
Посадовець наголосив, що спроби ворога паралізувати життя в країні та її столиці не матимуть успіху.
Представник РНБО не приховує, що попереду на українців чекають серйозні випробування, проте кожна ворожа атака викликатиме все сильнішу протидію Сил оборони.
Понад те, Україна впевнено рухається до технологічної та кількісної переваги над ворогом у повітрі. За словами керівника Центру, на відміну від РФ, Україна планує нарощувати власні потужності й в один момент пережене загарбників у кількості та якості ударів так само, як зараз перегнала в кількості і якості ударів БПЛА.
Коваленко також зауважив, що Москві не варто покладатися на допомогу інших тоталітарних режимів, адже підтримка України з боку світової спільноти є куди вагомішою. Він упевнений, що РФ не допоможе на стратегічному вимірі залучення КНДР. На завершення посадовець дав реалістичний, але оптимістичний прогноз на найближче майбутнє:
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Володимир Зеленський озвучив мету для військових, щоб зменшити удари по Україні.