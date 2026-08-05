«Військові знають, що їм потрібно робити»: як Україна планує зменшувати ракетні удари

Президент України Володимир Зеленський на засіданні РНБО окреслив головні стратегічні завдання держави для підготовки до складного зимового періоду. Влада фокусує зусилля на безпекових аспекті, обороні об'єктів життєзабезпечення та посиленні військових спроможностей.

Знищення пускових установок "Іскандер". Ілюстративне фото

Глава держави виділив три ключові напрямки, які мають стати основою стійкості країни під час майбутніх холодів. За словами лідера країни, першочерговими завданнями є посилення захисту критичної інфраструктури, а також забезпечення необхідної кількості та якості укриттів та бомбосховищ. Окрім пасивної оборони міст та енергооб'єктів, особлива увага приділятиметься відбиттю повітряних атак, де третім фундаментальним завданням Президент назвав нарощування протиракетного потенціалу.

Паралельно із посиленням систем протиповітряної та протиракетної оборони всередині країни, Сили оборони впроваджують і проактивну стратегію боротьби з російським повітряним терором. Замість очікування ворожих запусків, українська армія фокусується на ліквідації самого озброєння окупантів безпосередньо у місцях його базування.

Зеленський наголосив, що українським військовим чітко відомі їхні першочергові цілі на території ворога. Зокрема, у командуванні підкреслюють, що військовим знають, що їм потрібно знищувати пускові установки ворога, і робиться це передусім для значного зменшення ударів по Україні.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вночі окупанти скинули 25 балістичних ракет на Київ та область, а Повітряні Сили не змогли збити жодну через брак анти балістичних засобів.