У Росії цинічно прокоментували удари по Україні: які цілі названо

У ніч на 5 серпня Російська Федерація здійснила масштабну атаку на столицю та Київську область, застосувавши далекобійні дрони та високоточне наземне озброєння. Внаслідок обстрілів руйнувань зазнали великі цивільні логістичні комплекси, а серед мирного населення є численні жертви.

МО РФ. Ілюстративне фото

Міністерство оборони країни-агресорки назвало своїми цілями транспортні та розподільчі вузли.

"Сьогодні вночі Збройними Силами Російської Федерації завдано масованого удару", — звітують у відомстві окупантів, додаючи, що в результаті нібито "уражено транспортно-логистичні та розподільчі центри в місті Києві та Київській області".

Російська сторона стверджує, що ці об'єкти, зокрема термінали "Нової пошти", "Епіцентру", "Рабен Україна" та інші склади, що нібито використовувалися для військових потреб, зберігання компонентів БПЛА та засобів РЕБ. Окрім цього, за їхніми даними, на південь від Одеси під удар потрапили три суховантажні судна.

Проте наслідки для цивільної інфраструктури та людей виявилися катастрофічними. Ситуацію зі збиттям ракет прокоментували в Повітряних силах ЗСУ.

" Жодна бал істична ракета, що ле тіла на Ки ї в та область с ьогодні вночі , — підкреслили у командуванні, — не б ула збита ".

Атака призвела до великої кількості жертв серед цивільного населення. За останніми даними від офіційних джерел, "станом на зараз відомо про 44 постраждалих від масованого російського удару по Києву та Київщині". Рятувальні роботи на місцях влучань тривають, проте цифри продовжують лякати. Влада констатує: "Ще 17 людей, на жаль, загинуло".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що після масованої комбінованої атаки російських військ на Київську область у Броварському районі виявили загиблих поблизу залізничної інфраструктури. Про це повідомила "Укрзалізниця", зазначивши, що тіла людей знайшли на території залізничної платформи неподалік логістичних комплексів, які опинилися під ворожим ударом.



