В России цинично прокомментировали удары по Украине: какие цели названы

В ночь на 5 августа Российская Федерация совершила масштабную атаку на столицу и Киевскую область, применив дальнобойные дроны и высокоточные наземные вооружения. В результате обстрелов разрушениям подверглись большие гражданские логистические комплексы, а среди мирного населения есть многочисленные жертвы.

МО РФ. Иллюстративное фото

Министерство обороны страны-агрессорки назвало своими целями транспортные и распределительные узлы.

"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар", — отчитываются в ведомстве оккупантов, добавляя, что в результате якобы "поражены транспортно-логистические и распределительные центры в Киеве и Киевской области".

Российская сторона утверждает, что эти объекты, в частности терминалы "Новой почты", "Эпицентра", "Рабен Украина" и другие склады, якобы используются для военных нужд, хранения компонентов БПЛА и средств РЭБ. Кроме этого, по их данным, к югу от Одессы под удар попали три сухогруза.

Однако последствия для гражданской инфраструктуры и людей оказались катастрофическими. Ситуацию с ущербом ракет прокомментировали в Воздушных силах ВСУ.

" Ни одна баллистическая ракета, которая летела на Киев и область сегодня ночью , — подчеркнули в командовании, — не была сбита ".

Атака привела к множеству жертв среди гражданского населения. По последним данным от официальных источников, "на сейчас известно о 44 пострадавших от массированного российского удара по Киеву и Киевщине". Спасательные работы на местах попадания продолжаются, однако цифры продолжают пугать. Власти констатируют: "Еще 17 человек, к сожалению, погибли".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что после массированной комбинированной атаки российских войск на Киевскую область в Броварском районе обнаружили погибших вблизи железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщила "Укрзализныця", отметив, что тела людей нашли на территории железнодорожной платформы недалеко от логистических комплексов, оказавшихся под вражеским ударом.



