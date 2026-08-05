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В России цинично прокомментировали удары по Украине: какие цели названы

Массированный удар по инфраструктуре Киева: враг заявил о поражении складов, ПС сообщают о пропущенных баллистических ракетах

5 августа 2026, 10:14
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Недилько Ксения

В ночь на 5 августа Российская Федерация совершила масштабную атаку на столицу и Киевскую область, применив дальнобойные дроны и высокоточные наземные вооружения. В результате обстрелов разрушениям подверглись большие гражданские логистические комплексы, а среди мирного населения есть многочисленные жертвы.

В России цинично прокомментировали удары по Украине: какие цели названы

МО РФ. Иллюстративное фото

Министерство обороны страны-агрессорки назвало своими целями транспортные и распределительные узлы.

"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар", — отчитываются в ведомстве оккупантов, добавляя, что в результате якобы "поражены транспортно-логистические и распределительные центры в Киеве и Киевской области".

Российская сторона утверждает, что эти объекты, в частности терминалы "Новой почты", "Эпицентра", "Рабен Украина" и другие склады, якобы используются для военных нужд, хранения компонентов БПЛА и средств РЭБ. Кроме этого, по их данным, к югу от Одессы под удар попали три сухогруза.

Однако последствия для гражданской инфраструктуры и людей оказались катастрофическими. Ситуацию с ущербом ракет прокомментировали в Воздушных силах ВСУ.

"Ни одна баллистическая ракета, которая летела на Киев и область сегодня ночью, — подчеркнули в командовании, — не была сбита".

Атака привела к множеству жертв среди гражданского населения. По последним данным от официальных источников, "на сейчас известно о 44 пострадавших от массированного российского удара по Киеву и Киевщине". Спасательные работы на местах попадания продолжаются, однако цифры продолжают пугать. Власти констатируют: "Еще 17 человек, к сожалению, погибли".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что после массированной комбинированной атаки российских войск на Киевскую область в Броварском районе обнаружили погибших вблизи железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщила "Укрзализныця", отметив, что тела людей нашли на территории железнодорожной платформы недалеко от логистических комплексов, оказавшихся под вражеским ударом.



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