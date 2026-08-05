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Трагедія після удару по Київщині: де знайшли тіла загиблих

Російська атака зупинила рух поїздів, пасажирів евакуювали, а відновлення залізничного сполучення триває

5 серпня 2026, 08:39
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Кравцев Сергей

Після масованої комбінованої атаки російських військ на Київську область у Броварському районі виявили загиблих поблизу залізничної інфраструктури. Про це повідомила "Укрзалізниця", зазначивши, що тіла людей знайшли на території залізничної платформи неподалік логістичних комплексів, які опинилися під ворожим ударом.

Трагедія після удару по Київщині: де знайшли тіла загиблих

Потяг. Фото: з відкритих джерел

Нічна атака завдала серйозних пошкоджень логістичній інфраструктурі регіону. Наразі на місцях прильотів продовжують працювати рятувальники, правоохоронці та аварійні бригади, які ліквідовують наслідки обстрілу й оцінюють масштаби руйнувань.

Через загрозу повторних ударів та небезпеку для людей "Укрзалізниця" була змушена тимчасово призупинити рух поїздів і роботу окремих станцій у районі атаки. Під час повітряної тривоги персонал та пасажирів оперативно евакуювали у безпечні місця відповідно до затверджених протоколів.

У компанії наголосили, що залізничники продовжують працювати в особливому режимі, який діє під час масованих російських атак. Водночас пасажирів попередили про можливі зміни у графіку руху та попросили поставитися до затримок із розумінням.

Наразі інформація про точну кількість загиблих і обставини їхньої загибелі уточнюється. Відновлення руху на пошкодженій ділянці розпочнеться лише після завершення роботи екстрених служб і перевірки безпеки залізничної інфраструктури.

Російські удари по логістичних вузлах вкотре демонструють, що ворог намагається порушити транспортне сполучення та ускладнити роботу критично важливої інфраструктури, яка забезпечує перевезення людей і вантажів по всій країні.

Також видання "Коментарі" повідомляло – число загиблих значно зросло: що відомо про масований обстріл Київщини.




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