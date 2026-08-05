Трагедія після удару по Київщині: де знайшли тіла загиблих

Після масованої комбінованої атаки російських військ на Київську область у Броварському районі виявили загиблих поблизу залізничної інфраструктури. Про це повідомила "Укрзалізниця", зазначивши, що тіла людей знайшли на території залізничної платформи неподалік логістичних комплексів, які опинилися під ворожим ударом.

Потяг. Фото: з відкритих джерел

Нічна атака завдала серйозних пошкоджень логістичній інфраструктурі регіону. Наразі на місцях прильотів продовжують працювати рятувальники, правоохоронці та аварійні бригади, які ліквідовують наслідки обстрілу й оцінюють масштаби руйнувань.

Через загрозу повторних ударів та небезпеку для людей "Укрзалізниця" була змушена тимчасово призупинити рух поїздів і роботу окремих станцій у районі атаки. Під час повітряної тривоги персонал та пасажирів оперативно евакуювали у безпечні місця відповідно до затверджених протоколів.

У компанії наголосили, що залізничники продовжують працювати в особливому режимі, який діє під час масованих російських атак. Водночас пасажирів попередили про можливі зміни у графіку руху та попросили поставитися до затримок із розумінням.

Наразі інформація про точну кількість загиблих і обставини їхньої загибелі уточнюється. Відновлення руху на пошкодженій ділянці розпочнеться лише після завершення роботи екстрених служб і перевірки безпеки залізничної інфраструктури.

Російські удари по логістичних вузлах вкотре демонструють, що ворог намагається порушити транспортне сполучення та ускладнити роботу критично важливої інфраструктури, яка забезпечує перевезення людей і вантажів по всій країні.

Також видання "Коментарі" повідомляло – число загиблих значно зросло: що відомо про масований обстріл Київщини.



