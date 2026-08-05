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Трагедия после удара по Киевщине: где обнаружили тела погибших

Российская атака остановила движение поездов, пассажиров эвакуировали, а возобновление железнодорожного сообщения продолжается

5 августа 2026, 08:39
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Кравцев Сергей

После массированной комбинированной атаки российских войск на Киевскую область в Броварском районе обнаружили погибших вблизи железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщила "Укрзализныця", отметив, что тела людей нашли на территории железнодорожной платформы недалеко от логистических комплексов, оказавшихся под вражеским ударом.

Трагедия после удара по Киевщине: где обнаружили тела погибших

Поезд. Фото: из открытых источников

Ночная атака нанесла серьезные повреждения логистической инфраструктуре региона. В настоящее время на местах прилетов продолжают работать спасатели, правоохранители и аварийные бригады, которые ликвидируют последствия обстрелов и оценивают масштабы разрушений.

Из-за угрозы повторных ударов и опасности для людей "Укрзализныця" была вынуждена временно приостановить движение поездов и работу отдельных станций в районе атаки. Во время воздушной тревоги персонал и пассажиры оперативно эвакуированы в безопасные места в соответствии с утвержденными протоколами.

В компании подчеркнули, что железнодорожники продолжают работать в особом режиме, действующем во время массированных российских атак. В то же время, пассажиров предупредили о возможных изменениях в графике движения и попросили отнестись к задержкам с пониманием.

Пока информация о точном количестве погибших и обстоятельствах их гибели уточняется. Восстановление движения на поврежденном участке начнется после завершения работы экстренных служб и проверки безопасности железнодорожной инфраструктуры.

Российские удары по логистическим узлам демонстрируют, что враг пытается нарушить транспортное сообщение и усложнить работу критически важной инфраструктуры, обеспечивающей перевозку людей и грузов по всей стране.

Также издание "Комментарии" сообщало – число погибших значительно возросло: что известно о массовых обстрелах Киевщины.




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