Трагедия после удара по Киевщине: где обнаружили тела погибших

После массированной комбинированной атаки российских войск на Киевскую область в Броварском районе обнаружили погибших вблизи железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщила "Укрзализныця", отметив, что тела людей нашли на территории железнодорожной платформы недалеко от логистических комплексов, оказавшихся под вражеским ударом.

Поезд. Фото: из открытых источников

Ночная атака нанесла серьезные повреждения логистической инфраструктуре региона. В настоящее время на местах прилетов продолжают работать спасатели, правоохранители и аварийные бригады, которые ликвидируют последствия обстрелов и оценивают масштабы разрушений.

Из-за угрозы повторных ударов и опасности для людей "Укрзализныця" была вынуждена временно приостановить движение поездов и работу отдельных станций в районе атаки. Во время воздушной тревоги персонал и пассажиры оперативно эвакуированы в безопасные места в соответствии с утвержденными протоколами.

В компании подчеркнули, что железнодорожники продолжают работать в особом режиме, действующем во время массированных российских атак. В то же время, пассажиров предупредили о возможных изменениях в графике движения и попросили отнестись к задержкам с пониманием.

Пока информация о точном количестве погибших и обстоятельствах их гибели уточняется. Восстановление движения на поврежденном участке начнется после завершения работы экстренных служб и проверки безопасности железнодорожной инфраструктуры.

Российские удары по логистическим узлам демонстрируют, что враг пытается нарушить транспортное сообщение и усложнить работу критически важной инфраструктуры, обеспечивающей перевозку людей и грузов по всей стране.

Также издание "Комментарии" сообщало – число погибших значительно возросло: что известно о массовых обстрелах Киевщины.



