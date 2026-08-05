«Военные знают, что им нужно делать»: как Украина планирует уменьшать ракетные удары

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании СНБО наметил главные стратегические задачи государства для подготовки к сложному зимнему периоду. Власти фокусируют усилия на аспектах безопасности, обороне объектов жизнеобеспечения и усилении военных способностей.

Уничтожение пусковых установок "Искандер". Иллюстративное фото

Глава государства выделил три ключевых направления, которые должны стать основой устойчивости страны во время будущих холодов. По словам лидера страны, первоочередными задачами является усиление защиты критической инфраструктуры, а также обеспечение необходимого количества и качества укрытий и бомбоубежищ. Помимо пассивной обороны городов и энергообъектов особое внимание будет уделяться отражению воздушных атак, где третьей фундаментальной задачей Президент назвал наращивание противоракетного потенциала.

Параллельно с усилением систем противовоздушной и противоракетной обороны внутри страны Силы обороны внедряют и проактивную стратегию борьбы с российским воздушным террором. Вместо ожидания вражеских запусков, украинская армия фокусируется на ликвидации самого вооружения окупантов непосредственно в местах его базирования.

Зеленский подчеркнул, что украинским военным четко известны их первоочередные цели на территории врага. В частности, в командовании подчеркивают, что военным знают, что им нужно уничтожать пусковые установки врага, и делается это, прежде всего, для значительного уменьшения ударов по Украине.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью оккупанты сбросили 25 баллистических ракет на Киев и область, а Воздушные Силы не смогли сбить ни одну из-за нехватки анти баллистических средств.