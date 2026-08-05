Сможет ли Россия создать тотальный дефицит еды, товаров, топлива и света в Украине

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Недилько Ксения
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что стратегические планы Кремля по уничтожению украинской инфраструктуры и запугиванию населения обречены на провал. Несмотря на интенсивные обстрелы и привлечение иностранной помощи, страна-агрессор не сможет достичь желаемого эффекта.
Дефицит еды. Иллюстративное фото
Чиновник подчеркнул, что попытки врага парализовать жизнь в стране и ее столице без успеха.
Представитель СНБО не скрывает, что впереди украинцев ждут серьезные испытания, однако каждая вражеская атака будет вызывать все более сильное противодействие Сил обороны.
Более того, Украина уверенно двигается к технологическому и количественному превосходству над врагом в воздухе. По словам руководителя Центра, в отличие от РФ Украина планирует наращивать собственные мощности и в один момент перегонит захватчиков в количестве и качестве ударов так же, как сейчас перегнала в количестве и качестве ударов БПЛА.
Коваленко также отметил, что Москве не стоит полагаться на помощь других тоталитарных режимов, ведь поддержка Украины со стороны мирового сообщества куда более весома. Он уверен, что РФ не поможет в стратегическом измерении привлечения КНДР. В завершение чиновник дал реалистичный, но оптимистичный прогноз на ближайшее будущее:
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Владимир Зеленский озвучил цель для военных, чтобы уменьшить удары по Украине.