Сможет ли Россия создать тотальный дефицит еды, товаров, топлива и света в Украине

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что стратегические планы Кремля по уничтожению украинской инфраструктуры и запугиванию населения обречены на провал. Несмотря на интенсивные обстрелы и привлечение иностранной помощи, страна-агрессор не сможет достичь желаемого эффекта.

Дефицит еды. Иллюстративное фото

Чиновник подчеркнул, что попытки врага парализовать жизнь в стране и ее столице без успеха.

"Смотрите, россия не достигнет своих целей, – подчеркнул руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, – в вопросах создания дефицита и полного отсутствия продуктов питания, воды, полного лишения нас света и тепла".

Он особо отметил, что оккупанты тщетно надеются сломать дух жителей столицы страны: "Россия также не достигнет этих целей отдельно относительно Киева, о чем они грезят".

Представитель СНБО не скрывает, что впереди украинцев ждут серьезные испытания, однако каждая вражеская атака будет вызывать все более сильное противодействие Сил обороны.

"Будет сложно, но их силы будут выливаться в обстрелы, — объясняет Коваленко, добавляя, — которые не помогут им победить, потому что их обстрелы будут означать наращивание наших ударов".

Более того, Украина уверенно двигается к технологическому и количественному превосходству над врагом в воздухе. По словам руководителя Центра, в отличие от РФ Украина планирует наращивать собственные мощности и в один момент перегонит захватчиков в количестве и качестве ударов так же, как сейчас перегнала в количестве и качестве ударов БПЛА.

Коваленко также отметил, что Москве не стоит полагаться на помощь других тоталитарных режимов, ведь поддержка Украины со стороны мирового сообщества куда более весома. Он уверен, что РФ не поможет в стратегическом измерении привлечения КНДР. В завершение чиновник дал реалистичный, но оптимистичный прогноз на ближайшее будущее:

"Наш потенциал вместе с союзниками больше. Будет сложно, местами очень, но они не выиграют".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Владимир Зеленский озвучил цель для военных, чтобы уменьшить удары по Украине.