Зібрали 170 тисяч військових: Путін наказав захопити важливу агломерацію до 21 листопада

Епіцентром бойових дій у Донецькій області залишається Покровська агломерація, де російські війська намагаються оточити місто з кількох напрямків. На цьому напрямку зосереджено близько 170 тисяч окупантів, що становить майже чверть усієї армії противника. Про це повідомив військовий аналітик Олексій Гетьман в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

"Лінія фронту становить 1 245 км, Покровський напрямок — приблизно 5-6% від усієї лінії фронту. Там зосереджена чверть російських військ", — зазначив Гетьман.

Він також пояснив, чому на Покровському напрямку спостерігається зменшення кількості штурмів. За словами аналітика, це пов’язано з тактичною ротацією, яку проводить армія російського диктатора Володимира Путіна.

"Тобто вони відводять частину військ не на місце постійної дислокації, а за кілька кілометрів, може десятки кілометрів від лінії зіткнення. Там вони доукомплектовуються, переозброюються, навіть відпочивають. І потім більш-менш свіжими силами знову будуть атакувати", — пояснив експерт.

Також Гетьман нагадав, що Путін поставив новий термін для своїх військ — захопити агломерацію Покровськ — Мирноград — Костянтинівка до 21 листопада поточного року.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що вже добу триває масове перекидання нових підрозділів у напрямку Пологи-Гуляйполе Запорізького фронту. Про це повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

"Техніка свіжа, вантажівки нові. Основу формують підрозділи “Шторм V”, але також помітна морська піхота й інженерні частини. Колони рухаються роздрібнено, невеликими групами. Загальна колона налічує 20–30 транспортних засобів, але йде по 4–5 машин за раз. Тож можемо впевнено сказати: Запорізький напрямок у районі Гуляйполя стрімко переходить для росіян у пріоритетний", – наголошує керівник ЦВО.

