Собрали 170 тысяч военных: Путин приказал захватить важную агломерацию до 21 ноября

Эпицентром боевых действий в Донецкой области остается Покровская агломерация, где российские войска пытаются оцепить город по нескольким направлениям. На этом направлении сосредоточено около 170 тысяч окупантов, что составляет почти четверть всей армии противника. Об этом сообщил военный аналитик Алексей Гетьман в эфире телеканала FREEДОМ.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Линия фронта составляет 1245 км, Покровское направление — примерно 5-6% от всей линии фронта. Там сосредоточена четверть российских войск", — отметил Гетьман.

Он также объяснил, почему в Покровском направлении наблюдается уменьшение количества штурмов. По словам аналитика, это связано с тактической ротацией, проводимой армией российского диктатора Владимира Путина.

"То есть они отводят часть войск не на место постоянной дислокации, а в нескольких километрах, может, десятки километров от линии столкновения. Там они доукомплектовываются, перевооружаются, даже отдыхают. И потом более-менее свежими силами снова будут атаковать", — пояснил эксперт.

Также Гетман напомнил, что Путин поставил новый термин для своих войск – захватить агломерацию Покровск – Мирноград – Константиновка до 21 ноября текущего года.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в те же сутки продолжается массовая переброска новых подразделений в направлении Пологи-Гуляйполе Запорожского фронта. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

"Техника свежая, грузовики новые. Основу формируют подразделения "Шторм V", но также заметна морская пехота и инженерные части. Колонны движутся рознично, небольшими группами. Общая колонна насчитывает 20-30 транспортных средств, но идет по 4-5 машин за раз. Поэтому можем уверенно сказать: россиян в приоритетный", – отмечает руководитель ЦВО.

