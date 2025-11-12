Вже добу триває масове перекидання нових підрозділів у напрямку Пологи-Гуляйполе Запорізького фронту. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

Окупанти масово перекидають техніку на Запоріжжя: яке маркування

"Техніка свіжа, вантажівки нові. Основу формують підрозділи “Шторм V”, але також помітна морська піхота й інженерні частини.

Колони рухаються роздрібнено, невеликими групами.

Загальна колона налічує 20–30 транспортних засобів, але йде по 4–5 машин за раз.

Тож можемо впевнено сказати: Запорізький напрямок у районі Гуляйполя стрімко переходить для росіян у пріоритетний", – наголошує керівник ЦВО.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Мирноградському напрямку противник давить зі сходу від Мирнограда і йде вздовж траси, просування поки що точкове, без надійного закріплення. Про це повідомляє військовий Сил оборони України з позивним "Мучной".

"Зараз утворюється сіра зона, під*рчуки шаряться краями, пробують втиснутися в дорожню смугу але повністю не заходять, бо наші бійці там ще працюють і не дають їм укріпитися, по суті тут відбувається методичне підбирання. Паралельно з цим, йде інша брудна робота жорсткими ударами ФАБ-3000 по висотках. Ворог не просто б’є, він стирає будинки з лиця землі, виводить з ладу опорні точки, де могли б зберігатися наші позиції. Коли висотки перетворюються на руїни — це автоматично розхитує систему міста, зв’язки рвуться, коридори переміщення закриті, логістика мінусується!" – повідомляє військовий.