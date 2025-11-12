Уже сутки продолжаются массовые переброски новых подразделений в направлении Пологи-Гуляйполе Запорожского фронта. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

Оккупанты массово перебрасывают технику на Запорожье: какая маркировка

"Техника свежая, грузовики новые. Основу формируют подразделения Шторм V, но также заметна морская пехота и инженерные части.

Колонны двигаются раздробленно, небольшими группами.

Общая колонна насчитывает 20–30 транспортных средств, но идет по 4–5 машин за раз.

Так что можем уверенно сказать: Запорожское направление в районе Гуляйполя стремительно переходит для россиян в приоритетное", – отмечает руководитель ЦИО.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Мирноградском направлении противник давит к востоку от Мирнограда и идет вдоль трассы, продвижение пока точечное, без надежного закрепления. Об этом сообщает военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной".

"Сейчас образуется серая зона, пид*рчуки шарятся краями, пробуют втиснуться в дорожную полосу но полностью не заходят, потому что наши бойцы там еще работают и не дают им укрепиться, по сути здесь происходит методическая подборка. Параллельно с этим идет другая грязная работа жесткими ударами ФАБ-3000 по высоткам. Враг не просто бьет, он стирает дома с лица земли, выводит из строя опорные точки, где могли бы сохраняться наши позиции. Когда высотки превращаются в руины — это автоматически расшатывает систему города, связи рвутся, коридоры перемещения закрыты, логистика минусируется!" – сообщает военный.