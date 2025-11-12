logo

BTC/USD

102146

ETH/USD

3428.21

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупанты массово перебрасывают технику на Запорожье: какая маркировка
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты массово перебрасывают технику на Запорожье: какая маркировка

Армия РФ стягивает технику на Запорожское направление и делает его приоритетным, считает эксперт

12 ноября 2025, 17:48
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Уже сутки продолжаются массовые переброски новых подразделений в направлении Пологи-Гуляйполе Запорожского фронта. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

Оккупанты массово перебрасывают технику на Запорожье: какая маркировка

Оккупанты массово перебрасывают технику на Запорожье: какая маркировка

"Техника свежая, грузовики новые. Основу формируют подразделения Шторм V, но также заметна морская пехота и инженерные части.

Колонны двигаются раздробленно, небольшими группами.

Общая колонна насчитывает 20–30 транспортных средств, но идет по 4–5 машин за раз.

Так что можем уверенно сказать: Запорожское направление в районе Гуляйполя стремительно переходит для россиян в приоритетное", – отмечает руководитель ЦИО.

Оккупанты массово перебрасывают технику на Запорожье: какая маркировка - фото 2
Оккупанты массово перебрасывают технику на Запорожье: какая маркировка - фото 2
Оккупанты массово перебрасывают технику на Запорожье: какая маркировка - фото 2
Оккупанты массово перебрасывают технику на Запорожье: какая маркировка - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Мирноградском направлении противник давит к востоку от Мирнограда и идет вдоль трассы, продвижение пока точечное, без надежного закрепления. Об этом сообщает военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной".

"Сейчас образуется серая зона, пид*рчуки шарятся краями, пробуют втиснуться в дорожную полосу но полностью не заходят, потому что наши бойцы там еще работают и не дают им укрепиться, по сути здесь происходит методическая подборка. Параллельно с этим идет другая грязная работа жесткими ударами ФАБ-3000 по высоткам. Враг не просто бьет, он стирает дома с лица земли, выводит из строя опорные точки, где могли бы сохраняться наши позиции. Когда высотки превращаются в руины — это автоматически расшатывает систему города, связи рвутся, коридоры перемещения закрыты, логистика минусируется!" – сообщает военный.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости