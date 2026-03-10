Журналісти знайшли російський бізнес у постачальника «Укрпошти»

Журналісти проєкту Схеми з’ясували, що постачальник коробок для Укрпошти може мати російський паспорт та бізнес у Росії.

Російський бізнес у Геннадія Мініна

За даними розслідування, йдеться про підприємця Геннадія Мініна. Журналісти встановили, що його бізнес на Луганщині — компанія "РКТК" — у березні 2022 року зазнала пошкоджень через бойові дії.

Згодом стало відомо, що "РКТК" та інша компанія — "Донмакр", яка входить до корпоративної групи комбінату, були перереєстровані відповідно до російського законодавства.

За інформацією журналістів, восени 2022 року у російському державному реєстрі з’явилися так звані "клони" цих компаній, де керівником був вказаний Геннадій Мінін.

Водночас адвокат бізнесмена заперечує цю інформацію та заявляє, що підприємець не має відношення до реєстрації компаній за російським законодавством.

