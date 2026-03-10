logo_ukra

Журналісти знайшли російський бізнес у постачальника «Укрпошти»

«Схеми»: постачальник коробок для «Укрпошти» має російський паспорт і бізнес у РФ

10 березня 2026, 01:45
Автор:
Ткачова Марія

Журналісти проєкту Схеми з’ясували, що постачальник коробок для Укрпошти може мати російський паспорт та бізнес у Росії.

Журналісти знайшли російський бізнес у постачальника «Укрпошти»

Російський бізнес у Геннадія Мініна

За даними розслідування, йдеться про підприємця Геннадія Мініна. Журналісти встановили, що його бізнес на Луганщині — компанія "РКТК" — у березні 2022 року зазнала пошкоджень через бойові дії.

Згодом стало відомо, що "РКТК" та інша компанія — "Донмакр", яка входить до корпоративної групи комбінату, були перереєстровані відповідно до російського законодавства.

За інформацією журналістів, восени 2022 року у російському державному реєстрі з’явилися так звані "клони" цих компаній, де керівником був вказаний Геннадій Мінін.

Водночас адвокат бізнесмена заперечує цю інформацію та заявляє, що підприємець не має відношення до реєстрації компаній за російським законодавством.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в Україні з’явився новий інструмент для ідентифікації загиблих та зниклих безвісти.
На порталі Єдине вікно для громадян у розділі “Розшук” почали публікувати ескізи татуювань із неідентифікованих тіл, які Україна отримала під час репатріаційних та евакуаційних заходів. Метою сервісу є допомога органам досудового розслідування у встановленні особи загиблих. Водночас доступ до інформації можуть отримати й родичі зниклих безвісти. Щоб скористатися сервісом, необхідно авторизуватися в особистому кабінеті на порталі, перейти до переліку послуг, обрати категорію “Розшук”, а потім відкрити розділ “Впізнання за татуюванням”. У каталозі передбачено систему фільтрів, яка допомагає швидко знайти потрібну інформацію.



