Журналисты нашли российский бизнес у поставщика «Укрпочты»

Ткачова Марія
Журналисты проекта Схемы выяснили, что у поставщика коробок для Укрпочты может быть российский паспорт и бизнес в России.
Российский бизнес у Геннадия Минина
По данным расследования, речь идет о предпринимателе Геннадии Минине. Журналисты установили, что его бизнес в Луганской области — компания "РКТК" — в марте 2022 года получила повреждения из-за боевых действий.
Впоследствии стало известно, что "РКТК" и другая компания — "Донмакр", входящая в корпоративную группу комбината, были перерегистрированы в соответствии с российским законодательством.
По информации журналистов, осенью 2022 г. в российском государственном реестре появились так называемые "клоны" этих компаний, где руководителем был указан Геннадий Минин.
В то же время, адвокат бизнесмена отрицает эту информацию и заявляет, что предприниматель не имеет отношения к регистрации компаний по российскому законодательству.