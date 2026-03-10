logo

Война с Россией Журналисты нашли российский бизнес у поставщика «Укрпочты»
Журналисты нашли российский бизнес у поставщика «Укрпочты»

"Схемы": поставщик коробок для "Укрпочты" имеет российский паспорт и бизнес в РФ

10 марта 2026, 01:45
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Журналисты проекта Схемы выяснили, что у поставщика коробок для Укрпочты может быть российский паспорт и бизнес в России.

Журналисты нашли российский бизнес у поставщика «Укрпочты»

Российский бизнес у Геннадия Минина

По данным расследования, речь идет о предпринимателе Геннадии Минине. Журналисты установили, что его бизнес в Луганской области — компания "РКТК" — в марте 2022 года получила повреждения из-за боевых действий.

Впоследствии стало известно, что "РКТК" и другая компания — "Донмакр", входящая в корпоративную группу комбината, были перерегистрированы в соответствии с российским законодательством.

По информации журналистов, осенью 2022 г. в российском государственном реестре появились так называемые "клоны" этих компаний, где руководителем был указан Геннадий Минин.

В то же время, адвокат бизнесмена отрицает эту информацию и заявляет, что предприниматель не имеет отношения к регистрации компаний по российскому законодательству.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Украине появился новый инструмент для идентификации погибших и пропавших без вести.
На портале Единое окно для граждан в разделе "Розыск" начали публиковать эскизы татуировок из неидентифицированных тел, которые Украина получила во время репатриационных и эвакуационных мероприятий. Целью сервиса является помощь органам досудебного расследования в установлении личности погибших. В то же время доступ к информации могут получить и родственники пропавших без вести. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо авторизироваться в личном кабинете на портале, перейти в список услуг, выбрать категорию "Розыск", а затем открыть раздел "Узнавание по татуировке". В каталоге предусмотрена система фильтров, помогающая быстро найти нужную информацию.



Источник: https://hromadske.ua/kryminal/260583-zurnalisty-znayshly-u-postachalnyka-korobok-dlia-ukrposhty-rosiyskyy-pasport-ta-biznes-u-rf-skhemy
