Як знайти безвісти зниклого військового: новий інструмент для пошуку вражає українців

В Україні з’явився новий інструмент для ідентифікації загиблих та зниклих безвісти.

Як знайти безвісти зниклого військового в Україні

На порталі Єдине вікно для громадян у розділі “Розшук” почали публікувати ескізи татуювань із неідентифікованих тіл, які Україна отримала під час репатріаційних та евакуаційних заходів.

Метою сервісу є допомога органам досудового розслідування у встановленні особи загиблих. Водночас доступ до інформації можуть отримати й родичі зниклих безвісти.

Щоб скористатися сервісом, необхідно авторизуватися в особистому кабінеті на порталі, перейти до переліку послуг, обрати категорію “Розшук”, а потім відкрити розділ “Впізнання за татуюванням”.

У каталозі передбачено систему фільтрів, яка допомагає швидко знайти потрібну інформацію.

Зокрема, пошук можна здійснювати за такими параметрами:

• категорія татуювання (наприклад, текст, портрет або військова символіка);

• тип татуювання;

• місце розташування на тілі;

• пошук за описом.

Очікується, що новий інструмент допоможе швидше встановлювати особи загиблих та полегшить процес пошуку для їхніх родин.

