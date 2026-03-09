logo_ukra

Як знайти безвісти зниклого військового: новий інструмент для пошуку вражає українців
commentss НОВИНИ Всі новини

Як знайти безвісти зниклого військового: новий інструмент для пошуку вражає українців

Зниклих безвісти тепер можна впізнати через державний портал за татуюваннями

9 березня 2026, 20:36
В Україні з’явився новий інструмент для ідентифікації загиблих та зниклих безвісти.

Як знайти безвісти зниклого військового: новий інструмент для пошуку вражає українців

Як знайти безвісти зниклого військового в Україні

На порталі Єдине вікно для громадян у розділі “Розшук” почали публікувати ескізи татуювань із неідентифікованих тіл, які Україна отримала під час репатріаційних та евакуаційних заходів.

Метою сервісу є допомога органам досудового розслідування у встановленні особи загиблих. Водночас доступ до інформації можуть отримати й родичі зниклих безвісти.

Щоб скористатися сервісом, необхідно авторизуватися в особистому кабінеті на порталі, перейти до переліку послуг, обрати категорію “Розшук”, а потім відкрити розділ “Впізнання за татуюванням”.

У каталозі передбачено систему фільтрів, яка допомагає швидко знайти потрібну інформацію.

Зокрема, пошук можна здійснювати за такими параметрами:

• категорія татуювання (наприклад, текст, портрет або військова символіка);

• тип татуювання;

• місце розташування на тілі;

• пошук за описом.

Очікується, що новий інструмент допоможе швидше встановлювати особи загиблих та полегшить процес пошуку для їхніх родин.

Джерело: https://freeradio.com.ua/znyklykh-bezvisty-teper-mozhna-vpiznaty-cherez-yedyne-vikno-dlia-hromadian-za-tatuiuvanniam-iak-tse-pratsiuie/
