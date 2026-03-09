logo

Как найти без вести пропавшего военного: новый инструмент для поиска поражает украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Как найти без вести пропавшего военного: новый инструмент для поиска поражает украинцев

Пропавших без вести теперь можно узнать через государственный портал по татуировкам

9 марта 2026, 20:36
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Украине появился новый инструмент для идентификации погибших и пропавших без вести.

Как найти без вести пропавшего военного: новый инструмент для поиска поражает украинцев

Как найти без вести пропавшего военного в Украине

На портале Единое окно для граждан в разделе "Розыск" начали публиковать эскизы татуировок из неидентифицированных тел, которые Украина получила во время репатриационных и эвакуационных мероприятий.

Целью сервиса является помощь органам досудебного расследования в установлении личности погибших. В то же время доступ к информации могут получить и родственники пропавших без вести.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо авторизироваться в личном кабинете на портале, перейти в список услуг, выбрать категорию "Розыск", а затем открыть раздел "Узнавание по татуировке".

В каталоге предусмотрена система фильтров, помогающая быстро найти нужную информацию.

В частности, поиск можно осуществлять по следующим параметрам:

категория татуировки (например, текст, портрет или военная символика);

• тип татуировки;

• местоположение на теле;

• поиск по описанию.

Ожидается, что новый инструмент поможет быстрее устанавливать личности погибших и облегчит поиск для их семей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украинский военнослужащий с позывным "Осман" обратился к мужчинам, еще находящимся на гражданской жизни, с призывом рассмотреть возможность присоединиться к службе в подразделении.
По его словам, в подразделении сформирован сильный коллектив, отлаженная подготовка и рабочая атмосфера без нереалистичных обещаний. Военный подчеркнул, что страх и сомнения перед решением идти на фронт естественны. В то же время, он подчеркнул, что подготовка требует серьезной физической и психологической выносливости, ведь перед выходом в строй необходимо пройти интенсивные учения. "Осман" также заявил, что в подразделении нет некомпетентного командования или бессмысленных задач, поскольку большинство командиров — это бойцы, имеющие боевой опыт и прошедшие сложные участки фронта.



Источник: https://freeradio.com.ua/znyklykh-bezvisty-teper-mozhna-vpiznaty-cherez-yedyne-vikno-dlia-hromadian-za-tatuiuvanniam-iak-tse-pratsiuie/
