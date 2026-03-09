Как найти без вести пропавшего военного: новый инструмент для поиска поражает украинцев

В Украине появился новый инструмент для идентификации погибших и пропавших без вести.

Как найти без вести пропавшего военного в Украине

На портале Единое окно для граждан в разделе "Розыск" начали публиковать эскизы татуировок из неидентифицированных тел, которые Украина получила во время репатриационных и эвакуационных мероприятий.

Целью сервиса является помощь органам досудебного расследования в установлении личности погибших. В то же время доступ к информации могут получить и родственники пропавших без вести.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо авторизироваться в личном кабинете на портале, перейти в список услуг, выбрать категорию "Розыск", а затем открыть раздел "Узнавание по татуировке".

В каталоге предусмотрена система фильтров, помогающая быстро найти нужную информацию.

В частности, поиск можно осуществлять по следующим параметрам:

• категория татуировки (например, текст, портрет или военная символика);

• тип татуировки;

• местоположение на теле;

• поиск по описанию.

Ожидается, что новый инструмент поможет быстрее устанавливать личности погибших и облегчит поиск для их семей.

