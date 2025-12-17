logo_ukra

Журналісти дізналися які гарантії безпеки пропонує США Україні в плані Трампа
НОВИНИ

Журналісти дізналися які гарантії безпеки пропонує США Україні в плані Трампа

Журналісти The New York Times розкрили деталі гарантій безпеки, які команда Дональда Трампа пропонує Україні в межах потенційного мирного плану

17 грудня 2025, 00:06
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Команда Дональда Трампа підготувала пакет безпекових гарантій для України, які мають стати основою потенційного мирного врегулювання війни з Росією. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на ознайомлені з документами джерела.

Журналісти дізналися які гарантії безпеки пропонує США Україні в плані Трампа

Гарантії безпеки США для України

За даними видання, йдеться про два ключові документи. Перший містить загальні принципи безпеки, які за своєю логікою є аналогом гарантій колективної оборони, подібних до статті 5 НАТО, але без формального членства України в Альянсі.

Другий документ детально описує формат військової співпраці між Україною, США та європейськими країнами, спрямований на стримування майбутньої російської агресії.

Зокрема, план передбачає збереження чисельності Збройних сил України на рівні близько 800 тисяч військовослужбовців у мирний час, а також їх сучасну підготовку та забезпечення новітнім озброєнням.

Окремий пункт стосується участі європейських військових контингентів, які мають допомагати Україні безпосередньо на її території. Йдеться про виконання завдань із забезпечення безпеки в повітряному та морському просторі. Очікується, що ці сили базуватимуться переважно на заході України, на значній відстані від потенційно замороженої лінії фронту.

Сполучені Штати, згідно з планом, зосередяться на розвідувальній та аналітичній підтримці, зокрема на виявленні можливих спроб Росії організовувати провокації або операції під фальшивим прапором.

Водночас The New York Times наголошує, що Росія неодноразово заявляла про категоричну відмову погоджуватися на будь-яку присутність військ НАТО або пов’язаних із Альянсом сил на території України, що ставить під сумнів готовність Кремля прийняти такі безпекові домовленості.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Президент США Дональд Трамп у приватних розмовах неодноразово висловлював сумніви щодо намірів Володимира Путіна завершити війну та припускав, що російський лідер прагне повного контролю над Україною. Про це заявила глава апарату Білого дому Сьюзі Уайлс в інтерв’ю журналу Vanity Fair.    



Джерело: https://www.nytimes.com/2025/12/16/world/europe/ukraine-security-guarantees-talks.html
Теги:

Новини

Всі новини