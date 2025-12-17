logo_ukra

BTC/USD

87759

ETH/USD

2950.21

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.67

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Що Трамп насправді думав про цілі Путіна: приватні розмови
commentss НОВИНИ Всі новини

Що Трамп насправді думав про цілі Путіна: приватні розмови

Дональд Трамп у приватних розмовах висловлював сумніви, що Володимир Путін прагне миру, і вважав, що його справжньою метою є вся територія України

17 грудня 2025, 00:01
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Президент США Дональд Трамп у приватних розмовах неодноразово висловлював сумніви щодо намірів Володимира Путіна завершити війну та припускав, що російський лідер прагне повного контролю над Україною. Про це заявила глава апарату Білого дому Сьюзі Уайлс в інтерв’ю журналу Vanity Fair.    

Що Трамп насправді думав про цілі Путіна: приватні розмови

Трамп про цілі Путіна у війні проти України

За словами Уайлс, у команді президента США немає єдності щодо реальних цілей Путіна. Частина експертів вважає, що російського президента могла б задовольнити окупація решти Донецької області. Однак Трамп, за її словами, з такою оцінкою не погоджувався.

Уайлс зазначила, що в приватних розмовах Трамп висловлював переконання, що Путіну "потрібна вся країна", а не окремі регіони. Саме це, на його думку, ставить під сумнів щирість заяв Кремля про готовність до миру.

Цей фрагмент інтерв’ю, як уточнює Vanity Fair, був записаний у серпні. Журналісти підкреслюють, що дискусії щодо справжніх намірів Росії тривають усередині американської адміністрації й досі.

Також видання звертає увагу на деталь з кабінету Сьюзі Уайлс — там висить спільна фотографія Дональда Трампа і Володимира Путіна з автографом Трампа та підписом: "Сьюзі, ти — величайша! Дональд".

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Святогірська міська військова адміністрація повідомила про початок обов’язкової евакуації родин з дітьми у примусовий спосіб з окремих населених пунктів громади. Рішення ухвалене регіональною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької області 11 грудня 2025 року.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.vanityfair.com/news/story/trump-susie-wiles-interview-exclusive-part-1
Теги:

Новини

Всі новини