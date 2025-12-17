Що Трамп насправді думав про цілі Путіна: приватні розмови

Президент США Дональд Трамп у приватних розмовах неодноразово висловлював сумніви щодо намірів Володимира Путіна завершити війну та припускав, що російський лідер прагне повного контролю над Україною. Про це заявила глава апарату Білого дому Сьюзі Уайлс в інтерв’ю журналу Vanity Fair.

Трамп про цілі Путіна у війні проти України

За словами Уайлс, у команді президента США немає єдності щодо реальних цілей Путіна. Частина експертів вважає, що російського президента могла б задовольнити окупація решти Донецької області. Однак Трамп, за її словами, з такою оцінкою не погоджувався.

Уайлс зазначила, що в приватних розмовах Трамп висловлював переконання, що Путіну "потрібна вся країна", а не окремі регіони. Саме це, на його думку, ставить під сумнів щирість заяв Кремля про готовність до миру.

Цей фрагмент інтерв’ю, як уточнює Vanity Fair, був записаний у серпні. Журналісти підкреслюють, що дискусії щодо справжніх намірів Росії тривають усередині американської адміністрації й досі.

Також видання звертає увагу на деталь з кабінету Сьюзі Уайлс — там висить спільна фотографія Дональда Трампа і Володимира Путіна з автографом Трампа та підписом: "Сьюзі, ти — величайша! Дональд".

