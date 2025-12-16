logo_ukra

Оголошено примусову евакуацію
НОВИНИ

Оголошено примусову евакуацію

У Святогірській громаді на Донеччині оголосили обов’язкову примусову евакуацію родин з дітьми з низки населених пунктів через безпекову ситуацію

16 грудня 2025, 23:41
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Святогірська міська військова адміністрація повідомила про початок обов’язкової евакуації родин з дітьми у примусовий спосіб з окремих населених пунктів громади. Рішення ухвалене регіональною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької області 11 грудня 2025 року.

Оголошено примусову евакуацію

Примусова евакуація зі Святогірська на Донеччині

Евакуація стосується дітей разом із батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками відповідно до Сімейного кодексу України.

Примусова евакуація оголошена з таких населених пунктів Святогірської міської територіальної громади Краматорського району Донецької області:

• місто Святогірськ

• село Богородичне

• село Тетянівка

• село Долина

• село Краснопілля

• село Мазанівка

• село Маяки

• село Сидорове

• село Пришиб

У військовій адміністрації наголошують, що евакуація стосується не лише дітей. Усі мешканці громади, які мають намір або бажання евакуюватися, можуть звернутися за допомогою за вказаними контактами.

Для організації евакуації та отримання допомоги працюють:

• єдина гаряча лінія з евакуації Святогірської міської військової адміністрації: +38 (099) 073 81 62

• партнерські гуманітарні організації:

    • BASE UA: +38 (050) 274 70 61
    • "Янголи спасіння": 0 800 334 620

У Святогірській МВА підкреслюють, що вся допомога з евакуації надається безкоштовно.

Джерело: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0SEE3gmgK6HdvoCbZzcZqqfkJbsbUwH6uGpncjtea9kse5EqrZCmoED8Nn2SjJa3xl&id=100069430714084
