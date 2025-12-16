Кому належить Крим: що відповів Бабарико

Білоруський опозиційний діяч і колишній політв’язень Віктор Бабарико під час розмови з українським відеоблогером Володимиром Золкіним відмовився прямо відповісти на запитання щодо статусу Криму.

Бабарико про війну в Україні

На прохання визначити, чий Крим, Бабарико розсміявся та заявив, що це "взагалі складнісіньке питання". Він пояснив, що вважає себе неготовим публічно коментувати "взаємовідносини сусідів" і не займає жодної сторони в цьому питанні.

Політик зазначив, що не вважає доцільним зараз прямо висловлюватися щодо Криму, назвавши таку позицію своєю внутрішньою. Він попросив залишити це питання без відповіді в публічному просторі.

Бабарико також згадав, що у 2020 році, відповідаючи на аналогічне запитання, жартома назвав Крим "грецьким". За його словами, після цього його розкритикували за "незнання історії".

Крім того, в цьому ж інтерв’ю Бабарико відмовився прямо відповісти на запитання про те, "хто на кого напав" у російсько-українській війні. Він пояснив це тим, що, на його думку, не має достатньо інформації для формування власної позиції з цього приводу.

