Кому принадлежит Крым: что ответил Бабарико

Белорусский оппозиционный деятель и бывший политзаключенный Виктор Бабарико во время разговора с украинским видеоблогером Владимиром Золкиным отказался прямо ответить на вопрос о статусе Крыма.
Бабарико про войну в Украине
По просьбе определить, чей Крым Бабарико рассмеялся и заявил, что это "вообще сложный вопрос". Он объяснил, что считает себя неготовым публично комментировать "взаимоотношения соседей" и не занимает ни одной стороны в этом вопросе.
Политик отметил, что не считает целесообразным сейчас прямо высказываться по Крыму, назвав такую позицию своей внутренней. Он попросил оставить этот вопрос без ответа в публичном пространстве.
Бабарико также упомянул, что в 2020 году, отвечая на аналогичный вопрос, в шутку назвал Крым "греческим". По его словам, после этого его подвергли критике за "незнание истории".
Кроме того, в этом же интервью Бабарико отказался прямо ответить на вопрос о том, кто на кого напал в российско-украинской войне. Он объяснил это тем, что, по его мнению, нет достаточной информации для формирования собственной позиции по этому поводу.