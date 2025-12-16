logo

Кому принадлежит Крым: что ответил Бабарико
Кому принадлежит Крым: что ответил Бабарико

Белорусский оппозиционный политик Виктор Бабарико во время интервью отказался прямо ответить, кому принадлежит Крым, назвав это «сложным вопросом»

16 декабря 2025, 23:14
Автор:
Ткачова Марія

Белорусский оппозиционный деятель и бывший политзаключенный Виктор Бабарико во время разговора с украинским видеоблогером Владимиром Золкиным отказался прямо ответить на вопрос о статусе Крыма.

Кому принадлежит Крым: что ответил Бабарико

Бабарико про войну в Украине

По просьбе определить, чей Крым Бабарико рассмеялся и заявил, что это "вообще сложный вопрос". Он объяснил, что считает себя неготовым публично комментировать "взаимоотношения соседей" и не занимает ни одной стороны в этом вопросе.

Политик отметил, что не считает целесообразным сейчас прямо высказываться по Крыму, назвав такую позицию своей внутренней. Он попросил оставить этот вопрос без ответа в публичном пространстве.

Бабарико также упомянул, что в 2020 году, отвечая на аналогичный вопрос, в шутку назвал Крым "греческим". По его словам, после этого его подвергли критике за "незнание истории".

Кроме того, в этом же интервью Бабарико отказался прямо ответить на вопрос о том, кто на кого напал в российско-украинской войне. Он объяснил это тем, что, по его мнению, нет достаточной информации для формирования собственной позиции по этому поводу.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что же урнал Vanity Fair опубликовал большое интервью в двух частях с главой аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, записанное в течение года. Разговор охватывает почти все ключевые фигуры новой американской администрации, а также личные наблюдения Уайлса относительно Дональда Трампа.
Сьюзи Уайлс и Дональд Трамп познакомились в 2015 году, когда он впервые баллотировался в президенты США и пригласил ее в свой избирательный штаб. По ее словам, в 2016 году их сотрудничество оказалось под угрозой разрыва после того, как Трамп публично резко раскритиковал его из-за неутешительных результатов социологических опросов.



Источник: https://youtu.be/Y02SP-bsAX8?si=z7kLPghGNn64Cd9l&t=2972
