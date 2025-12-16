Голова апарату Білого дому порівняла Трампа з алкоголіком

Журнал Vanity Fair опублікував велике інтерв’ю у двох частинах із главою апарату Білого дому Сьюзі Уайлс, записане протягом року. Розмова охоплює майже всіх ключових фігур нової американської адміністрації, а також особисті спостереження Уайлс щодо Дональда Трампа.

Характер Трампа

Сьюзі Уайлс і Дональд Трамп познайомилися у 2015 році, коли він уперше балотувався в президенти США та запросив її до свого виборчого штабу. За її словами, у 2016 році їхня співпраця опинилася під загрозою розриву після того, як Трамп публічно різко розкритикував її через невтішні результати соціологічних опитувань.

Уайлс згадує, що тоді вперше побачила Трампа в такому стані гніву. Вона відповіла йому, що не готова працювати в умовах постійних емоційних зривів, але якщо метою є перемога — вона саме та людина, яка може її забезпечити.

У інтерв’ю Уайлс також провела психологічну паралель між характером Трампа та поведінковими рисами алкоголіків. Вона пояснила, що має особистий досвід — її батько був алкоголіком — і зауважила, що в таких людей певні риси характеру з часом лише посилюються й стають гіпертрофованими.

За словами Уайлс, Трамп діє з внутрішньою установкою, що для нього не існує обмежень, і він переконаний, що здатен досягти будь-чого. Саме цю рису вона й описала як "особистість алкоголіка", маючи на увазі не залежність, а модель мислення та поведінки.

Інтерв’ю викликало широкий резонанс у США, оскільки Уайлс вважається однією з найближчих і найвпливовіших фігур у команді Дональда Трампа.

