Глава аппарата Белого дома сравнила Трампа с алкоголиком

Журнал Vanity Fair опубликовал обширное интервью в двух частях с главой аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, записанное в течение года. Разговор охватывает почти все ключевые фигуры новой американской администрации, а также личные наблюдения Уайлса относительно Дональда Трампа.

Характер Трампа

Сьюзи Уайлс и Дональд Трамп познакомились в 2015 году, когда он впервые баллотировался в президенты США и пригласил ее в свой избирательный штаб. По ее словам, в 2016 году их сотрудничество оказалось под угрозой разрыва после того, как Трамп публично резко раскритиковал его из-за неутешительных результатов социологических опросов.

Уайлс вспоминает, что тогда впервые увидела Трампа в таком состоянии гнева. Она ответила ему, что не готова работать в условиях постоянных эмоциональных срывов, но если целью является победа, она именно тот человек, который может ее обеспечить.

В интервью Уайлс также провела психологическую параллель между характером Трампа и поведенческими чертами алкоголиков. Она объяснила, что имеет личный опыт — ее отец был алкоголиком — и отметила, что у таких людей определенные черты характера со временем только усугубляются и становятся гипертрофированными.

По словам Уайлса, Трамп действует с внутренней установкой, что для него не существует ограничений, и он убежден, что способен достичь чего-либо. Именно эту черту она и описала как личность алкоголика, имея в виду не зависимость, а модель мышления и поведения.

Интервью вызвало широкий резонанс в США, поскольку Уайлс считается одной из самых близких и влиятельных фигур в команде Дональда Трампа.

