Скільки мають заробляти військові в Україні

Українські військові мають отримувати зарплату вищу за народних депутатів, однак у проєкті держбюджету на 2026 рік коштів на підвищення грошового забезпечення поки не передбачено

16 грудня 2025, 21:00
Мінімальна заробітна плата військовослужбовців в Україні має бути щонайменше на рівні, а бажано — вищою за зарплату народних депутатів. Про це в етері Радіо Свобода заявили командир підрозділів "Дніпро-1", колишній народний депутат Юрій Береза та народний депутат від фракції "Батьківщина" Сергій Тарута.

Заробітна плата військовослужбовців в Україні

За їхніми словами, мінімальне грошове забезпечення солдата має перевищувати депутатську зарплату щонайменше на 30%, а в ідеалі — бути у півтора-два рази більшим. Вони наголошують, що в умовах повномасштабної війни саме військові несуть ключовий тягар оборони держави, тому рівень їхньої оплати праці має відповідати ризикам і відповідальності.

Наразі мінімальна заробітна плата військовослужбовця становить 20 130 гривень. Водночас, за словами Сергія Тарути, базова зарплата народного депутата складає близько 36 тисяч гривень.

Попри дискусії щодо необхідності підвищення виплат військовим, у проєкті державного бюджету України на 2026 рік коштів на перегляд зарплат військовослужбовців наразі не закладено.

Разом з тим, віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко раніше в етері проєкту "Свобода Live" зазначав, що бюджет може бути переглянутий у майбутньому, наголосивши, що чинний документ "далеко не фінальний".

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що частка нелегального ринку тютюнових виробів в Україні зросла до 17,8%. Про це свідчать результати дослідження "Kantar Україна". За оцінками аналітиків, через тіньовий обіг сигарет державний бюджет щороку втрачає близько 26,5 млрд гривень.



