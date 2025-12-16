Сколько должны зарабатывать военные в Украине

Минимальная заработная плата военнослужащих в Украине должна быть как минимум на уровне, а желательно — выше зарплаты народных депутатов. Об этом в эфире Радио Свобода заявили командир подразделений "Днепр-1", бывший народный депутат Юрий Береза и народный депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Тарута.

Зарплата военнослужащих в Украине

По их словам, минимальное денежное довольствие солдата должно превышать депутатскую зарплату как минимум на 30%, а в идеале — быть в полтора-два раза больше. Они отмечают, что в условиях полномасштабной войны именно военные несут ключевое бремя обороны государства, поэтому уровень их оплаты труда должен соответствовать рискам и ответственности.

В настоящее время минимальная заработная плата военнослужащего составляет 20 130 гривен. В то же время, по словам Сергея Таруты, базовая зарплата народного депутата составляет около 36 тысяч гривен.

Несмотря на дискуссии о необходимости повышения выплат военным, в проекте государственного бюджета Украины на 2026 год средства на пересмотр зарплат военнослужащих пока не заложены.

Вместе с тем вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко ранее в эфире проекта "Свобода Live" отмечал, что бюджет может быть пересмотрен в будущем, подчеркнув, что действующий документ "далеко не финальный".

