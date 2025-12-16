Святогорская городская военная администрация сообщила о начале обязательной эвакуации семей с детьми принудительно из отдельных населенных пунктов общины. Решение было принято региональной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области 11 декабря 2025 года.

Принудительная эвакуация из Святогорска в Донецкой области

Эвакуация касается детей вместе с родителями, заменяющими их лицами или другими законными представителями в соответствии с Семейным кодексом Украины.

Принудительная эвакуация объявлена из таких населенных пунктов Святогорского городского территориального общества Краматорского района Донецкой области:

• город Святогорск

• село Богородичное

• село Татьяновка

• село Долина

• село Краснополье

• село Мазановка

• село Маяки

• село Сидорово

• село Пришиб

В военной администрации подчеркивают, что эвакуация касается не только детей. Все жители общины, которые намерены или желают эвакуироваться, могут обратиться за помощью за указанными контактами.



Для организации эвакуации и получения помощи работают:

• единственная горячая линия по эвакуации Святогорской городской военной администрации: 38 (099) 073 81 62

• партнерские гуманитарные организации:

BASE UA: 38 (050) 274 70 61



"Ангелы спасения": 0 800 334 620

В Святогорском МВА подчеркивают, что вся помощь по эвакуации предоставляется бесплатно.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что бы илорусский оппозиционный деятель и бывший политзаключенный Виктор Бабарико во время разговора с украинским видеоблогером Владимиром Золкиным отказался прямо ответить на вопрос о статусе Крыма.