Объявлена принудительная эвакуация

Святогорская городская военная администрация сообщила о начале обязательной эвакуации семей с детьми принудительно из отдельных населенных пунктов общины. Решение было принято региональной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области 11 декабря 2025 года.
Принудительная эвакуация из Святогорска в Донецкой области
Эвакуация касается детей вместе с родителями, заменяющими их лицами или другими законными представителями в соответствии с Семейным кодексом Украины.
Принудительная эвакуация объявлена из таких населенных пунктов Святогорского городского территориального общества Краматорского района Донецкой области:
• город Святогорск
• село Богородичное
• село Татьяновка
• село Долина
• село Краснополье
• село Мазановка
• село Маяки
• село Сидорово
• село Пришиб
В военной администрации подчеркивают, что эвакуация касается не только детей. Все жители общины, которые намерены или желают эвакуироваться, могут обратиться за помощью за указанными контактами.
Для организации эвакуации и получения помощи работают:
• единственная горячая линия по эвакуации Святогорской городской военной администрации: 38 (099) 073 81 62
• партнерские гуманитарные организации:
В Святогорском МВА подчеркивают, что вся помощь по эвакуации предоставляется бесплатно.
