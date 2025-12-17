Что Трамп реально думал о целях Путина: приватные разговоры

Президент США Дональд Трамп в частных разговорах неоднократно выражал сомнения в намерениях Владимира Путина завершить войну и предполагал, что российский лидер стремится к полному контролю над Украиной. Об этом заявила глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс в интервью журналу Vanity Fair.

Трамп про цели Путина в войне против Украины

По словам Уайлса, в команде президента США нет единства относительно реальных целей Путина. Часть экспертов считает, что российского президента могла бы удовлетворить оккупация остальной части Донецкой области. Однако Трамп, по ее словам, с такой оценкой не соглашался.

Уайлс отметила, что в частных разговорах Трамп убежден, что Путину "нужна вся страна", а не отдельные регионы. Именно это, по его мнению, подвергает сомнению искренность заявлений Кремля о готовности к миру.

Этот фрагмент интервью, как уточняет Vanity Fair, был записан в августе. Журналисты подчеркивают, что дискуссии о настоящих намерениях России продолжаются внутри американской администрации до сих пор.

Также издание обращает внимание на деталь из кабинета Сьюзи Уайлс – там висит общая фотография Дональда Трампа и Владимира Путина с автографом Трампа и подписью: "Сьюзи, ты – самая большая! Дональд".

