logo

BTC/USD

87759

ETH/USD

2950.21

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Что Трамп реально думал о целях Путина: приватные разговоры
commentss НОВОСТИ Все новости

Что Трамп реально думал о целях Путина: приватные разговоры

Дональд Трамп в частных разговорах выражал сомнения, что Владимир Путин стремится к миру, и считал, что его настоящей целью является вся территория Украины

17 декабря 2025, 00:01
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Президент США Дональд Трамп в частных разговорах неоднократно выражал сомнения в намерениях Владимира Путина завершить войну и предполагал, что российский лидер стремится к полному контролю над Украиной. Об этом заявила глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс в интервью журналу Vanity Fair.

Что Трамп реально думал о целях Путина: приватные разговоры

Трамп про цели Путина в войне против Украины

По словам Уайлса, в команде президента США нет единства относительно реальных целей Путина. Часть экспертов считает, что российского президента могла бы удовлетворить оккупация остальной части Донецкой области. Однако Трамп, по ее словам, с такой оценкой не соглашался.

Уайлс отметила, что в частных разговорах Трамп убежден, что Путину "нужна вся страна", а не отдельные регионы. Именно это, по его мнению, подвергает сомнению искренность заявлений Кремля о готовности к миру.

Этот фрагмент интервью, как уточняет Vanity Fair, был записан в августе. Журналисты подчеркивают, что дискуссии о настоящих намерениях России продолжаются внутри американской администрации до сих пор.

Также издание обращает внимание на деталь из кабинета Сьюзи Уайлс – там висит общая фотография Дональда Трампа и Владимира Путина с автографом Трампа и подписью: "Сьюзи, ты – самая большая! Дональд".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Святогорская городская военная администрация сообщила о начале обязательной эвакуации семей с детьми принудительным способом из отдельных населенных пунктов общины. Решение было принято региональной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области 11 декабря 2025 года.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.vanityfair.com/news/story/trump-susie-wiles-interview-exclusive-part-1
Теги:

Новости

Все новости