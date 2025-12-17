Журналисты узнали, какие гарантии безопасности предлагает США Украине в плане Трампа

Команда Дональда Трампа подготовила пакет гарантий безопасности для Украины, которые должны стать основой потенциального мирного урегулирования войны с Россией. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на ознакомленные с документами источники.

Гарантии безопасности США для Украины

По данным издания, речь идет о двух ключевых документах. Первый содержит общие принципы безопасности, которые, по своей логике, являются аналогом гарантий коллективной обороны, подобных статье 5 НАТО, но без формального членства Украины в Альянсе.

Второй документ подробно описывает формат военного сотрудничества между Украиной, США и европейскими странами, направленный на сдерживание грядущей российской агрессии.

В частности, план предусматривает сохранение численности Вооруженных сил Украины на уровне около 800 тысяч военнослужащих в мирное время, а также их современную подготовку и новейшее вооружение.

Отдельный пункт касается участия европейских военных контингентов, которые должны помочь Украине непосредственно на ее территории. Речь идет о выполнении задач по обеспечению безопасности в воздушном и морском пространстве. Ожидается, что эти силы будут базироваться преимущественно на западе Украины, на большом расстоянии от потенциально замороженной линии фронта.

Соединенные Штаты, согласно плану, сосредоточатся на разведывательной и аналитической поддержке, в частности, на выявлении возможных попыток России организовать провокации или операции под фальшивым флагом.

В то же время, The New York Times отмечает, что Россия неоднократно заявляла о категорическом отказе соглашаться на любое присутствие войск НАТО или связанных с Альянсом сил на территории Украины, что ставит под сомнение готовность Кремля принять такие договоренности безопасности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент США Дональд Трамп в частных разговорах неоднократно выражал сомнения в намерениях Владимира Путина завершить войну и предполагал, что российский лидер стремится к полному контролю над Украиной. Об этом заявила глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс в интервью журналу Vanity Fair.