Жорстокий конфлікт: ТЦК побили ветерана війни

У Шевченківському районі Києва стався інцидент у приміщенні територіального центру комплектування, після якого до лікарні потрапив ветеран, активіст і колишній політв’язень Кремля Володимир Балух.

ТЦК про побиття ветерана війні

Про це повідомив народний депутат Володимир Ар’єв. За його словами, Балуха нібито побили в будівлі ТЦК, завдаючи ударів по голові, а також утримували в наручниках протягом ночі.

За твердженням депутата, чоловіка доставили до ТЦК після судового засідання у справі Романа Червінського. Конфлікт, за його версією, виник після того, як Балух попросив повернути телефон.

У поліції Києва підтвердили факт інциденту в приміщенні ТЦК та повідомили, що перевіряють обставини.

Водночас у Київському міському ТЦК та СП заперечують застосування сили. Там заявили, що доставлений громадянин перебував на військовому обліку з порушеннями та не мав оформленої відстрочки.

За їхніми даними, під час перевірки з’ясувалося, що він має інвалідність другої групи, однак документи для відстрочки не були належно оформлені.

У ТЦК зазначають, що чоловіку лише вручили повістку для усунення порушень, після чого він залишив приміщення. Також там стверджують, що фізична сила до нього не застосовувалась, а скарг він не подавав.

Наразі призначено службове розслідування для встановлення всіх обставин події.

