Майже мільйон чоловіків можуть стати пріоритетом для ТЦК: нові правила мобілізації

В Україні можуть переглянути підходи до мобілізації, військового обліку та контролю за військовозобов’язаними.

Нові правила мобілізації в Україні

Про це повідомляє ТСН із посиланням на джерела у Верховній Раді.

Зокрема, обговорюється можливість встановлення місцезнаходження значної кількості чоловіків, які не оновили свої військово-облікові дані. За попередніми оцінками, йдеться майже про мільйон осіб. У разі впровадження відповідних механізмів саме ця категорія може стати пріоритетною для роботи територіальних центрів комплектування.

Також серед ініціатив — посилення контролю за військовослужбовцями, які самовільно залишили частини.

Окремо розглядається питання оптимізації кількості призовників. Якщо аналіз покаже надлишок мобілізаційного ресурсу, можливе скорочення обсягів призову.

Для встановлення місцезнаходження військовозобов’язаних можуть використовувати ідентифікаційні дані, зокрема податковий номер.

Крім цього, планується перегляд системи "бронювання", щоб оцінити, чи обґрунтована нинішня кількість відстрочок від мобілізації.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що р осійські війська нарощують сили на Гуляйпільському напрямку, перекидаючи підрозділи морської піхоти та додаткову техніку.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин. За його словами, на цей напрямок вже перекинуто 40-ву бригаду морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ, яка раніше зазнала втрат під час штурмових дій у районах Варварівки та Прилук. Крім того, за даними розвідки, очікується прибуття 55-ї дивізії морської піхоти, сформованої з резервів 5-ї армії РФ, що діє на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Також російське командування планує перекинути до 250 одиниць техніки для підсилення підрозділів, які зазнали значних втрат у попередніх боях.

