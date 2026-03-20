Майже мільйон чоловіків можуть стати пріоритетом для ТЦК: нові правила мобілізації

Ткачова Марія
В Україні можуть переглянути підходи до мобілізації, військового обліку та контролю за військовозобов’язаними.
Нові правила мобілізації в Україні
Про це повідомляє ТСН із посиланням на джерела у Верховній Раді.
Зокрема, обговорюється можливість встановлення місцезнаходження значної кількості чоловіків, які не оновили свої військово-облікові дані. За попередніми оцінками, йдеться майже про мільйон осіб. У разі впровадження відповідних механізмів саме ця категорія може стати пріоритетною для роботи територіальних центрів комплектування.
Також серед ініціатив — посилення контролю за військовослужбовцями, які самовільно залишили частини.
Окремо розглядається питання оптимізації кількості призовників. Якщо аналіз покаже надлишок мобілізаційного ресурсу, можливе скорочення обсягів призову.
Для встановлення місцезнаходження військовозобов’язаних можуть використовувати ідентифікаційні дані, зокрема податковий номер.
Крім цього, планується перегляд системи "бронювання", щоб оцінити, чи обґрунтована нинішня кількість відстрочок від мобілізації.