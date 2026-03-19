logo_ukra

BTC/USD

70476

ETH/USD

2145.84

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

50.5

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Рф готова до нових штурмів: на який напрямок перекинули техніку
commentss НОВИНИ Всі новини

Рф готова до нових штурмів: на який напрямок перекинули техніку

РФ стягує морпіхів і техніку на Гуляйпільський напрямок

19 березня 2026, 23:32
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Російські війська нарощують сили на Гуляйпільському напрямку, перекидаючи підрозділи морської піхоти та додаткову техніку.

Рф готова до нових штурмів: на який напрямок перекинули техніку

Ситуація на Гуляйпільському напрямку

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

За його словами, на цей напрямок вже перекинуто 40-ву бригаду морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ, яка раніше зазнала втрат під час штурмових дій у районах Варварівки та Прилук.

Крім того, за даними розвідки, очікується прибуття 55-ї дивізії морської піхоти, сформованої з резервів 5-ї армії РФ, що діє на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

Також російське командування планує перекинути до 250 одиниць техніки для підсилення підрозділів, які зазнали значних втрат у попередніх боях.

Водночас окупанти змістили основну штурмову активність на південь і південний захід від Гуляйполя.

У Силах оборони наголошують, що заяви російської пропаганди про нібито захоплення населених пунктів Мирне та Чарівне не відповідають дійсності.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Росії з’явилась інформація про госпіталізацію z-блогера Іллі Ремесла після його публічних заяв із критикою Володимира Путіна.
Раніше він оприлюднив допис, у якому заявив, що Путін не є легітимним президентом, має піти у відставку та бути притягнутим до відповідальності як воєнний злочинець. Про госпіталізацію повідомив інший російський блогер. За його словами, Ремесла направили до психіатричної лікарні №3 у Санкт-Петербурзі. За даними російських медіа, його помістили у відділення, яке спеціалізується на пацієнтах із першими проявами психотичних розладів. Наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/gulyaypilskiy-napryamok-rf-perekidaye-morsku-pihotu-i-tehniku-dlya-shturmiv-50593286.html?utm_source=telegram
Теги:

Новини

Всі новини