Рф готова до нових штурмів: на який напрямок перекинули техніку

Російські війська нарощують сили на Гуляйпільському напрямку, перекидаючи підрозділи морської піхоти та додаткову техніку.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

За його словами, на цей напрямок вже перекинуто 40-ву бригаду морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ, яка раніше зазнала втрат під час штурмових дій у районах Варварівки та Прилук.

Крім того, за даними розвідки, очікується прибуття 55-ї дивізії морської піхоти, сформованої з резервів 5-ї армії РФ, що діє на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

Також російське командування планує перекинути до 250 одиниць техніки для підсилення підрозділів, які зазнали значних втрат у попередніх боях.

Водночас окупанти змістили основну штурмову активність на південь і південний захід від Гуляйполя.

У Силах оборони наголошують, що заяви російської пропаганди про нібито захоплення населених пунктів Мирне та Чарівне не відповідають дійсності.

