Россия готова к новым штурмам: на какое направление перебросили технику

Ткачова Марія
Российские войска наращивают силы на Гуляйпольском направлении, опрокидывая подразделения морской пехоты и дополнительную технику.
Ситуация на Гуляйпольском направлении
Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.
По его словам, на это направление уже переброшена 40-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, которая ранее понесла потери во время штурмовых действий в районах Варваровки и Прилук.
Кроме того, по данным разведки, ожидается прибытие 55-й дивизии морской пехоты, сформированной из резервов 5-й армии РФ, действующей на Гуляйпольском и Ореховском направлениях.
Также российское командование планирует перебросить до 250 единиц техники для усиления подразделений, понесших значительные потери в предыдущих боях.
В то же время оккупанты сместили основную штурмовую активность к югу и юго-западу от Гуляйполя.
В Силах обороны отмечают, что заявления российской пропаганды о якобы захвате населенных пунктов Мирное и Волшебное не соответствуют действительности.