Главная Новости Общество Война с Россией Россия готова к новым штурмам: на какое направление перебросили технику
Россия готова к новым штурмам: на какое направление перебросили технику

РФ стягивает морпехов и технику на Гуляйпольское направление

19 марта 2026, 23:32
Ткачова Марія

Российские войска наращивают силы на Гуляйпольском направлении, опрокидывая подразделения морской пехоты и дополнительную технику.

Ситуация на Гуляйпольском направлении

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

По его словам, на это направление уже переброшена 40-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, которая ранее понесла потери во время штурмовых действий в районах Варваровки и Прилук.

Кроме того, по данным разведки, ожидается прибытие 55-й дивизии морской пехоты, сформированной из резервов 5-й армии РФ, действующей на Гуляйпольском и Ореховском направлениях.

Также российское командование планирует перебросить до 250 единиц техники для усиления подразделений, понесших значительные потери в предыдущих боях.

В то же время оккупанты сместили основную штурмовую активность к югу и юго-западу от Гуляйполя.

В Силах обороны отмечают, что заявления российской пропаганды о якобы захвате населенных пунктов Мирное и Волшебное не соответствуют действительности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России появилась информация о госпитализации z-блогера Ильи Ремесла после его публичных заявлений с критикой Владимира Путина.
Ранее он обнародовал сообщение, в котором заявил, что Путин не является легитимным президентом, должен уйти в отставку и быть привлечен к ответственности как военный преступник. О госпитализации сообщил другой российский блоггер. По его словам, Ремесла направили в психбольницу №3 в Санкт-Петербурге. По данным российских медиа, его поместили в отделение, специализирующееся на пациентах с первыми проявлениями психотических расстройств. Пока официального подтверждения этой информации нет.



Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/gulyaypilskiy-napryamok-rf-perekidaye-morsku-pihotu-i-tehniku-dlya-shturmiv-50593286.html?utm_source=telegram
