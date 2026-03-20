Около миллиона мужчин могут стать приоритетом для ТЦК: новые правила мобилизации

В Украине могут пересмотреть подходы к мобилизации, военному учету и контролю за военнообязанными.

Новые правила мобилизации в Украине

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на источники в Верховной Раде.

В частности, обсуждается возможность установления местонахождения значительного числа мужчин, не обновивших свои военно-учетные данные. По предварительным оценкам, речь идет почти о миллионе человек. В случае внедрения соответствующих механизмов, именно эта категория может стать приоритетной для работы территориальных центров комплектования.

Также среди инициатив — усиление контроля за военнослужащими, самовольно покинувшими части.

Отдельно рассматривается вопрос оптимизации количества призывников. Если анализ покажет излишек мобилизационного ресурса, то возможно сокращение объемов призыва.

Для установления местонахождения военнообязанных могут использовать идентификационные данные, в частности, налоговый номер.

Кроме того, планируется пересмотр системы "бронирования", чтобы оценить, обосновано ли нынешнее количество отсрочок от мобилизации.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские войска наращивают силы на Гуляйпольском направлении, опрокидывая подразделения морской пехоты и дополнительную технику.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин. По его словам, на это направление уже переброшена 40-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, которая ранее понесла потери во время штурмовых действий в районах Варваровки и Прилук. Кроме того, по данным разведки, ожидается прибытие 55-й дивизии морской пехоты, сформированной из резервов 5-й армии РФ, действующей на Гуляйпольском и Ореховском направлениях. Также российское командование планирует перебросить до 250 единиц техники для усиления подразделений, понесших значительные потери в предыдущих боях.

