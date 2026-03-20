Около миллиона мужчин могут стать приоритетом для ТЦК: новые правила мобилизации

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
В Украине могут пересмотреть подходы к мобилизации, военному учету и контролю за военнообязанными.
Новые правила мобилизации в Украине
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на источники в Верховной Раде.
В частности, обсуждается возможность установления местонахождения значительного числа мужчин, не обновивших свои военно-учетные данные. По предварительным оценкам, речь идет почти о миллионе человек. В случае внедрения соответствующих механизмов, именно эта категория может стать приоритетной для работы территориальных центров комплектования.
Также среди инициатив — усиление контроля за военнослужащими, самовольно покинувшими части.
Отдельно рассматривается вопрос оптимизации количества призывников. Если анализ покажет излишек мобилизационного ресурса, то возможно сокращение объемов призыва.
Для установления местонахождения военнообязанных могут использовать идентификационные данные, в частности, налоговый номер.
Кроме того, планируется пересмотр системы "бронирования", чтобы оценить, обосновано ли нынешнее количество отсрочок от мобилизации.