Жестокий конфликт: ТЦК избили ветерана войны

В Шевченковском районе Киева произошел инцидент в помещении территориального центра комплектования, после которого в больницу попал ветеран, активист и бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух.

ТЦК об избиении ветерана войне

Об этом сообщил народный депутат Владимир Арьев. По его словам, Балуха якобы избили в здании ТЦК, нанося удары по голове, а также удерживали в наручниках в течение ночи.

По утверждению депутата, мужчину доставили в ТЦК после судебного заседания по делу Романа Червинского. Конфликт, по его версии, возник после того, как Балух попросил вернуть телефон.

В полиции Киева подтвердили факт инцидента в помещении ТЦК и сообщили, что проверяют обстоятельства.

В то же время в Киевском городском ТЦК и СП отрицают применение силы. Там заявили, что доставленный гражданин состоял на военном учете с нарушениями и не имел оформленной отсрочки.

По их данным, в ходе проверки выяснилось, что у него инвалидность второй группы, однако документы для отсрочки не были должным образом оформлены.

В ТЦК отмечают, что мужчине вручили повестку для устранения нарушений, после чего он покинул помещение. Также там утверждают, что физическая сила к нему не применялась, а жалоб он не подавал.

Назначено служебное расследование для установления всех обстоятельств происшествия.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Украине могут пересмотреть подходы к мобилизации, военному учету и контролю за военнообязанными.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на источники в Верховной Раде. В частности, обсуждается возможность установления местонахождения значительного числа мужчин, не обновивших свои военно-учетные данные. По предварительным оценкам, речь идет почти о миллионе человек. В случае внедрения соответствующих механизмов, именно эта категория может стать приоритетной для работы территориальных центров комплектования.

