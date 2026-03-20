Жестокий конфликт: ТЦК избили ветерана войны

Ткачова Марія
В Шевченковском районе Киева произошел инцидент в помещении территориального центра комплектования, после которого в больницу попал ветеран, активист и бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух.
ТЦК об избиении ветерана войне
Об этом сообщил народный депутат Владимир Арьев. По его словам, Балуха якобы избили в здании ТЦК, нанося удары по голове, а также удерживали в наручниках в течение ночи.
По утверждению депутата, мужчину доставили в ТЦК после судебного заседания по делу Романа Червинского. Конфликт, по его версии, возник после того, как Балух попросил вернуть телефон.
В полиции Киева подтвердили факт инцидента в помещении ТЦК и сообщили, что проверяют обстоятельства.
В то же время в Киевском городском ТЦК и СП отрицают применение силы. Там заявили, что доставленный гражданин состоял на военном учете с нарушениями и не имел оформленной отсрочки.
По их данным, в ходе проверки выяснилось, что у него инвалидность второй группы, однако документы для отсрочки не были должным образом оформлены.
В ТЦК отмечают, что мужчине вручили повестку для устранения нарушений, после чего он покинул помещение. Также там утверждают, что физическая сила к нему не применялась, а жалоб он не подавал.
Назначено служебное расследование для установления всех обстоятельств происшествия.