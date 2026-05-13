Жорстокість ворога пробила чергове дно: росіянам віддали шокуючий наказ

Цинізм та жорстокість російських військових не знає меж. Для військовослужбовців РФ не існує ані правил та звичаїв війни, ані жодних моральних принципів.

Війська РФ. Ілюстративне фото

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що 12 травня на Гуляйпільському напрямку воїни ЗСУ потрапили в засідку, в бою двоє загинули.

“За даними перехоплення розвідки, командир підрозділу ЗС РФ віддав прямий наказ вчинити наругу над тілами полеглих українських воїнів. Зокрема, з радіоперехоплення чути, як командир наказує відсікти дві голови "для підтвердження" та покласти їх на видному місці край поля. Його підлеглий висловлює готовність виконати такий наказ”, — повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зазначили, що такими діями окупанти вкотре показали “свою садистську сутність та надмірну показову жорстокість”.

“Це грубе свідоме порушення правил та звичаїв війни – воєнний злочин, який не має терміну давності. Такі дії, які чинять російські окупанти не поодинокі. Але за кожним злочином стоять конкретні прізвища і особи”, — повідомили в Генштабі.

При цьому зазначається, що попередньо уже встановлено, військові з якого підрозділу вчинили наругу над тілами загиблих воїнів. У Генштабі повідомили, що цей командир не вперше дає наказ глумитися над українськими військовополоненими.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ворожі війська намагаються створити хоча б картинку успіхів на фронті — для цього використовують нову тактику.

Центрі протидії дезінформації розповіли, що російська пропаганда значно посилила використання штучного інтелекту, щоб створити фальшиві відео з підняттям прапорів на різних ділянках фронту.



