Жорстокість ворога пробила чергове дно: росіянам віддали шокуючий наказ

Кречмаровская Наталия
Цинізм та жорстокість російських військових не знає меж. Для військовослужбовців РФ не існує ані правил та звичаїв війни, ані жодних моральних принципів.
Війська РФ. Ілюстративне фото
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що 12 травня на Гуляйпільському напрямку воїни ЗСУ потрапили в засідку, в бою двоє загинули.
Зазначили, що такими діями окупанти вкотре показали “свою садистську сутність та надмірну показову жорстокість”.
При цьому зазначається, що попередньо уже встановлено, військові з якого підрозділу вчинили наругу над тілами загиблих воїнів. У Генштабі повідомили, що цей командир не вперше дає наказ глумитися над українськими військовополоненими.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ворожі війська намагаються створити хоча б картинку успіхів на фронті — для цього використовують нову тактику.
Центрі протидії дезінформації розповіли, що російська пропаганда значно посилила використання штучного інтелекту, щоб створити фальшиві відео з підняттям прапорів на різних ділянках фронту.