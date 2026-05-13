logo

BTC/USD

79659

ETH/USD

2261.98

USD/UAH

43.97

EUR/UAH

51.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Жестокость врага пробила очередное дно: россиянам отдали шокирующий приказ
commentss НОВОСТИ Все новости

Жестокость врага пробила очередное дно: россиянам отдали шокирующий приказ

Вражеские войска надругались над телами погибших воинов ВСУ

13 мая 2026, 22:38
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Цинизм и жестокость российских военных не знают границ. Для военнослужащих РФ не существует ни правил и обычаев войны, ни нравственных принципов.

Жестокость врага пробила очередное дно: россиянам отдали шокирующий приказ

Войска РФ. Иллюстративное фото

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что 12 мая на Гуляйпольском направлении воины ВСУ попали в засаду, в бою двое погибли.

"По данным перехвата разведки, командир подразделения ВС РФ отдал прямой приказ совершить надругательство над телами павших украинских воинов. В частности, по радиоперехвату слышно, как командир приказывает отсечь две головы "для подтверждения" и положить их на видном месте у поля. Его подчиненный выражает готовность выполнить такой приказ", — сообщили в Генштабе ВСУ.

Отметили, что такими действиями оккупанты в очередной раз показали "свою садистскую сущность и чрезмерную показательную жестокость".

"Это грубое сознательное нарушение правил и обычаев войны — военное преступление, не имеющее срока давности. Такие действия, которые совершают российские оккупанты не единичны. Но за каждым преступлением стоят конкретные фамилии и лица", — сообщили в Генштабе.

При этом отмечается, что предварительно уже установлено, военные из какого подразделения надругались над телами погибших воинов. В Генштабе сообщили, что этот командир не в первый раз дает приказ глумиться над украинскими военнопленными.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что вражеские войска пытаются создать хотя бы картинку успехов на фронте — для этого используют новую тактику.

Центры противодействия дезинформации рассказали, что российская пропаганда значительно усилила использование искусственного интеллекта, чтобы создать фальшивые видео с поднятием флагов на разных участках фронта.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/38601
Теги:

Новости

Все новости