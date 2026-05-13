Жестокость врага пробила очередное дно: россиянам отдали шокирующий приказ

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Цинизм и жестокость российских военных не знают границ. Для военнослужащих РФ не существует ни правил и обычаев войны, ни нравственных принципов.
Войска РФ. Иллюстративное фото
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что 12 мая на Гуляйпольском направлении воины ВСУ попали в засаду, в бою двое погибли.
Отметили, что такими действиями оккупанты в очередной раз показали "свою садистскую сущность и чрезмерную показательную жестокость".
При этом отмечается, что предварительно уже установлено, военные из какого подразделения надругались над телами погибших воинов. В Генштабе сообщили, что этот командир не в первый раз дает приказ глумиться над украинскими военнопленными.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что вражеские войска пытаются создать хотя бы картинку успехов на фронте — для этого используют новую тактику.
Центры противодействия дезинформации рассказали, что российская пропаганда значительно усилила использование искусственного интеллекта, чтобы создать фальшивые видео с поднятием флагов на разных участках фронта.