Жестокость врага пробила очередное дно: россиянам отдали шокирующий приказ

Цинизм и жестокость российских военных не знают границ. Для военнослужащих РФ не существует ни правил и обычаев войны, ни нравственных принципов.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что 12 мая на Гуляйпольском направлении воины ВСУ попали в засаду, в бою двое погибли.

"По данным перехвата разведки, командир подразделения ВС РФ отдал прямой приказ совершить надругательство над телами павших украинских воинов. В частности, по радиоперехвату слышно, как командир приказывает отсечь две головы "для подтверждения" и положить их на видном месте у поля. Его подчиненный выражает готовность выполнить такой приказ", — сообщили в Генштабе ВСУ.

Отметили, что такими действиями оккупанты в очередной раз показали "свою садистскую сущность и чрезмерную показательную жестокость".

"Это грубое сознательное нарушение правил и обычаев войны — военное преступление, не имеющее срока давности. Такие действия, которые совершают российские оккупанты не единичны. Но за каждым преступлением стоят конкретные фамилии и лица", — сообщили в Генштабе.

При этом отмечается, что предварительно уже установлено, военные из какого подразделения надругались над телами погибших воинов. В Генштабе сообщили, что этот командир не в первый раз дает приказ глумиться над украинскими военнопленными.

