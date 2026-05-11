Окупанти заявляють про “широкий наступ” та “обвал фронту”: яку тактику використовують

Ворожі війська намагаються створити хоча б картинку успіхів на фронті — для цього використовують нову тактику.

У Центрі протидії дезінформації розповіли, що російська пропаганда значно посилила використання штучного інтелекту, щоб створити фальшиві відео з підняттям прапорів на різних ділянках фронту. Особлива активність таких “успіхів”, за даними аналітиків, спостерігалася напередодні 9 травня.

В Інституті вивчення війни повідомляли, що раніше окупанти поширювали короткі поодинокі відео. Тепер же кремлівська пропаганда використовує більш складний ШІ-монтаж. Ворог генерує цілі серії роликів, де над позиціями ЗСУ нібито підіймаються російські триколори.

“Окупанти використовують тактику інфільтрації — коротких рейдів малих груп, які встигають лише поставити прапор і втекти. Отримані кадри доповнюються ШІ-генерацією, щоб створити ілюзію “широкого наступу” та “обвалу фронту”, що не відповідає дійсності”, — пояснили в Центрі.

Аналітики зазначають, що збільшення кількості таких відео саме перед 9 травня свідчить про намагання військового командування РФ компенсувати відсутність значних територіальних здобутків і “відзвітувати” перед Кремлем у віртуальному просторі.

У Центрі нагадали про схожі вкиди РФ, які поширювалися раніше. В одному із подібних ШІ-фейків стверджувалося, що нібито бійці 81-ї ОАеМБр “перейшли на бік РФ” та підняли російські прапори. Аналітики наголосили, що за висновками верифікації відео було повністю згенероване ШІ, а кадри з прапорами знято ще взимку на зовсім інших локаціях.

