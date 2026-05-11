Росіяни жорстко “прокололися”: як пропаганду РФ підвела мова

Кречмаровская Наталия
Ворожа пропаганда неодноразово намагалася поширювати фейки про владу України, ЗСУ, мобілізаційні процеси. Однак на черговому вкиді ворог “проколовся” — видало фейк незнання української мови.
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що ворожі ресурси поширюють фейкове фото сітілайта з нібито агітаційною рекламою від Міноборони України. Аналітики зазначають, що на зображенні військового протиставляють чоловікові, який ховається під партою. До зображення додано підпис: “Парта — це укриття для трусів... Підпиши контракт із ЗСУ — будь героєм”.
У Центрі зазначили, що фото, яке поширює ворог, сфальсифіковане. Аналітики пояснюють, що зображення згенероване штучним інтелектом. Фейк підтвердили результати перевірки спеціалізованими сервісами аналізу контенту.
Раніше в Центрі повідомляли про схожий фейк з нібито рекламою контрактів із ЗСУ, де українців під час відключень електроенергії закликали вступати до війська заради “світла та гарячої їжі”. У фейках, як зазначають аналітики, ворог навмисно використовує різкі формулювання, щоб спричинити хвилю негативу до військових відомств.
