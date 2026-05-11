Росіяни жорстко “прокололися”: як пропаганду РФ підвела мова

Ворожа пропаганда неодноразово намагалася поширювати фейки про владу України, ЗСУ, мобілізаційні процеси. Однак на черговому вкиді ворог “проколовся” — видало фейк незнання української мови.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що ворожі ресурси поширюють фейкове фото сітілайта з нібито агітаційною рекламою від Міноборони України. Аналітики зазначають, що на зображенні військового протиставляють чоловікові, який ховається під партою. До зображення додано підпис: “Парта — це укриття для трусів... Підпиши контракт із ЗСУ — будь героєм”.

У Центрі зазначили, що фото, яке поширює ворог, сфальсифіковане. Аналітики пояснюють, що зображення згенероване штучним інтелектом. Фейк підтвердили результати перевірки спеціалізованими сервісами аналізу контенту.

“Також російські пропагандисти вкотре видали себе через незнання української мови. У підписі допущено грубу помилку: замість слова “боягузів” фейкороби вжили слово “трусів”, яке в українській мові означає спідню білизну. Мета цього фейку — дискредитація Сил оборони України та створення штучного розколу між військовими та цивільним населенням”, — зазначили в Центрі.

Раніше в Центрі повідомляли про схожий фейк з нібито рекламою контрактів із ЗСУ, де українців під час відключень електроенергії закликали вступати до війська заради “світла та гарячої їжі”. У фейках, як зазначають аналітики, ворог навмисно використовує різкі формулювання, щоб спричинити хвилю негативу до військових відомств.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Росії заявляли перед 9 травня.