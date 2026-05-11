Россияне жестко "прокололись": как пропаганду РФ подвел язык

Вражеская пропаганда неоднократно пыталась распространять фейки о власти Украины, ВСУ, мобилизационных процессах. Однако на очередном вбросе враг "прокололся" — выдало фейк незнания украинского языка.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что вражеские ресурсы распространяют фейковое фото ситилайта с якобы агитационной рекламой от Минобороны Украины. Аналитики отмечают, что на изображении военного противопоставляют скрывающемуся под партой мужчине. К изображению добавлена подпись: "Парта — это укрытие для трусов... Подпиши контракт с ВСУ — будь героем".

В Центре отметили, что распространяющий враг фото сфальсифицировано. Аналитики объясняют, что изображение сгенерировано искусственным интеллектом. Фэйк подтвердили результаты проверки специализированными сервисами анализа контента.

"Также российские пропагандисты в очередной раз выдали себя по незнанию украинского языка. В подписи допущена грубая ошибка: вместо слова "бооягузів" фейкометы употребили слово "трусов", которое в украинском языке означает нижнее белье. Цель этого фейка — дискредитация сил обороны Украины и создание искусственного раскола между военными и гражданским населением”, — отметили в Центре.

Ранее в Центре сообщали о похожем фейке с якобы рекламой контрактов с ВСУ, где украинцев во время отключений электроэнергии призывали вступать в армию ради "света и горячей пищи". В фейках, как отмечают аналитики, враг намеренно использует резкие формулировки, чтобы вызвать волну негатива к военным ведомствам.

