Главная Новости Общество Война с Россией Россияне жестко "прокололись": как пропаганду РФ подвел язык
Россияне жестко "прокололись": как пропаганду РФ подвел язык

Российская пропаганда распространяет очередной фейк с целью дискредитации Сил обороны Украины

11 мая 2026, 19:32
Кречмаровская Наталия

Вражеская пропаганда неоднократно пыталась распространять фейки о власти Украины, ВСУ, мобилизационных процессах. Однако на очередном вбросе враг "прокололся" — выдало фейк незнания украинского языка.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что вражеские ресурсы распространяют фейковое фото ситилайта с якобы агитационной рекламой от Минобороны Украины. Аналитики отмечают, что на изображении военного противопоставляют скрывающемуся под партой мужчине. К изображению добавлена подпись: "Парта — это укрытие для трусов... Подпиши контракт с ВСУ — будь героем".

В Центре отметили, что распространяющий враг фото сфальсифицировано. Аналитики объясняют, что изображение сгенерировано искусственным интеллектом. Фэйк подтвердили результаты проверки специализированными сервисами анализа контента.

"Также российские пропагандисты в очередной раз выдали себя по незнанию украинского языка. В подписи допущена грубая ошибка: вместо слова "бооягузів" фейкометы употребили слово "трусов", которое в украинском языке означает нижнее белье. Цель этого фейка — дискредитация сил обороны Украины и создание искусственного раскола между военными и гражданским населением”, — отметили в Центре.

Ранее в Центре сообщали о похожем фейке с якобы рекламой контрактов с ВСУ, где украинцев во время отключений электроэнергии призывали вступать в армию ради "света и горячей пищи". В фейках, как отмечают аналитики, враг намеренно использует резкие формулировки, чтобы вызвать волну негатива к военным ведомствам.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России заявляли перед 9 мая.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0Am9TVLCqw7Mr24ARSh16xgP6faZJPKkCQ8PypUbx9Ju7Fnahfq7yhzvxcHig1brNl
