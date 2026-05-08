В Росії тріумфують - “кияни тікають з міста перед “страшним ударом”: в Раді дали гідну відповідь

Росіяни не тямлять себе від радості — російські пабліки повідомляють, що нібито Київ стоїть у гігантських заторах — кияни тікають з міста перед загрозою “страшної відповіді” за зрив параду в Москві.

Народний депутат Максим Бужанський відреагував на таке повідомлення і зазначив, що “народ попер зі столиці не після сто п'ятсотого за 24 години попередження про удар у відповідь, сонячний удар, удар табакеркою і так далі, а років за 60 до нього”.

“Вальяжні кияни люблять виїжджати на дачі та турбази на вихідні, береги Дніпра прекрасні та дивовижні в цю пору року, втім, звідки вам знати, ви їх так і не побачили. А суворі кияни на вихідні їдуть додому до Львова, Тернополя, Коломиї та Франківська, цього вам теж не зрозуміти, куди вам до Коломиї”, — просвітив росіян Бужанський.

Також додав, що, розуміючи ці щотижневі маршрути киян, мер столиці завжди люб'язно ремонтує один із мостів, він любить мости, нічого не може вдіяти.

“Все, не відволікаю від облаштування бліндажа для максимального комфорту під час завтрашнього параду, просто не зміг пройти повз”, — іронічно підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія оголосила перемир’я на 8 та 9 травня. Також попередили, що якщо буде зірвано парад на Червоній площі, то буде масована “відповідь”. Ймовірно, Росія вже готує удар по Україні.

Моніторингові канали, за отриманою інформацією, попередили, що ворог планує завдати масованого ракетного удару по території України в період 10-12 травня. Зазначають, що, ймовірно, окрім балістичних ракет та ударних БпЛА, до удару будуть залучені борти стратегічної авіації, Ту-95МС, Ту-160, Ту-22м3 та МіГ-31К. Основна ціль ворога — м.Київ та Київська область.



