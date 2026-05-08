В России ликуют - "киевляне бегут из города перед "страшным ударом": в Раде дали достойный ответ

Кречмаровская Наталия
Россияне вне себя от радости — российские паблики сообщают, что якобы Киев стоит в гигантских пробках — киевляне бегут из города перед угрозой "страшного ответа" за срыв парада в Москве.
Народный депутат Максим Бужанский отреагировал на такое сообщение и отметил, что "народ попер из столицы не после ста пятисотого за 24 часа предупреждения об ответном ударе, солнечном ударе, ударе табакеркой и так далее, а лет за 60 до него".
Также добавил, что, понимая эти еженедельные маршруты киевлян, мэр столицы всегда любезно ремонтирует один из мостов, он любит мосты, ничего не может сделать.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия объявила перемирие на 8 и 9 мая. Также предупредили, что если будет сорван парад на Красной площади, то будет массирован ответ. Вероятно, Россия уже готовит удар по Украине.
Мониторинговые каналы, по полученной информации, предупредили, что враг планирует нанести массированный ракетный удар по территории Украины в период 10-12 мая. Отмечают, что, по всей видимости, кроме баллистических ракет и ударных БпЛА, к удару будут привлечены борта стратегической авиации, Ту-95МС, Ту-160, Ту-22м3 и МиГ-31К. Основная цель врага – г. Киев и Киевская область.