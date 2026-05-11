Оккупанты заявляют о "широком наступлении" и "обвале фронта": какую тактику используют

Вражеские войска пытаются создать хотя бы картинку успехов на фронте – для этого используют новую тактику.

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что российская пропаганда значительно усилила использование искусственного интеллекта, чтобы создать фальшивые видео с поднятием флагов на разных участках фронта. Особая активность таких "успехов", по данным аналитиков, наблюдалась накануне 9 мая.

В Институте изучения войны сообщали, что ранее оккупанты распространяли короткие одиночные видео. Теперь же кремлевская пропаганда использует более сложный ИИ-монтаж. Враг генерирует целые серии роликов, где над позициями ВСУ вроде бы поднимаются российские триколоры.

"Оккупанты используют тактику инфильтрации — коротких рейдов малых групп, которые успевают только поставить флаг и убежать. Полученные кадры дополняются ИИ-генерацией, чтобы создать иллюзию "широкого наступления" и "обвала фронта", которые не соответствуют действительности", — пояснили в Центре.

Аналитики отмечают, что увеличение количества таких видео именно перед 9 мая свидетельствует о попытках военного командования РФ компенсировать отсутствие значительных территориальных достижений и отчитаться перед Кремлем в виртуальном пространстве.

В Центре напомнили о схожих вбросах РФ, которые распространялись ранее. В одном из подобных ИИ-фейков утверждалось, что якобы бойцы 81-й ОАэмбр "перешли на сторону РФ" и подняли российские флаги. Аналитики подчеркнули, что по выводам верификации видео было полностью сгенерировано ИИ, а кадры с флагами сняты еще зимой на совсем других локациях.

