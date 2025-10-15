Жорсткий обстріл Дніпропетровщини: відомо про вражаючі руйнування і поранених

У ніч проти 15 жовтня російські війська влаштували масштабну атаку на Дніпропетровщину, застосувавши ударні безпілотники типу "Shahed". Про нову хвилю повітряного терору повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Фото: з відкритих джерел

Згідно з даними Повітряних сил ЗСУ, українським силам ППО вдалося знищити 37 ворожих дронів. Утім, частина "Шахедів" прорвалась і завдала ударів по інфраструктурних об'єктах, спричинивши пожежі та пошкодження.

Найбільше постраждали Павлоград, Кам’янське та Славгородська громада Синельниківського району. У цих населених пунктах зафіксовані масштабні займання, зруйновано об’єкти енергетики, промисловості та транспорту. Один з ударів травмував 19-річного юнака — його доставили до лікарні у стані середньої тяжкості.

Атака не обмежилась лише Синельниківським напрямком. Російські війська також били по Нікопольщині, а саме по Покровській та Марганецькій громадах. Там застосовували як FPV-дрони, так і реактивні системи залпового вогню "Град". У Межівській громаді один із ворожих дронів влучив у приватний будинок, після чого виникла пожежа.

Крім того, з'явилась оновлена інформація щодо денного авіанальоту, який стався напередодні. У Покровській громаді зафіксовано руйнування критичної інфраструктури внаслідок застосування касетних авіабомб.

Внаслідок масованої атаки в регіоні були запроваджені аварійні відключення електроенергії. Енергетики працюють над відновленням пошкоджених об’єктів.

