Набуває дивних форм: на Заході жорстко рознесли діяльність Зеленського

Президент України Володимир Зеленський, попри війну та зовнішні загрози, дедалі більше зосереджується на протистоянні з опозицією всередині країни. Про це йдеться в аналітичному матеріалі авторитетного німецького видання Frankfurter Allgemeine Zeitung під назвою "Без перспективи миру".

Фото: з відкритих джерел

Автор статті Стефан Локк звертає увагу на те, що внутрішньополітична боротьба в Україні триває навіть в умовах повномасштабної війни. На тлі російської агресії дії української влади щодо опозиції, за словами журналіста, виглядають доволі незвично. Йдеться про запровадження санкцій проти окремих політичних діячів, заборону виїзду депутатів за кордон, а також усунення мерів та очільників регіонів, які не входять до кола лояльних до Банкової.

Крім того, в умовах воєнного стану, коли проведення виборів офіційно призупинене, уряд, за словами автора, використовує ситуацію для посилення контролю, призначаючи на ключові посади своїх довірених осіб. Офіційне пояснення таких кроків — потреба оперативного управління в умовах війни, однак аналітик припускає, що політичні розрахунки на майбутнє також можуть мати вплив на такі рішення.

Водночас видання підкреслює: попри напругу, опозиційні сили України демонструють єдність і стають на захист держави та її керівництва перед лицем зовнішньої загрози.

У публікації також зазначено, що багато українців очікують на консолідацію влади та опозиції. Ідеться про об'єднання фахівців і політичних сил, готових діяти заради спільної мети — збереження незалежності та протидії російській агресії.

