Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на войну и внешние угрозы, все больше сосредотачивается на противостоянии с оппозицией внутри страны. Об этом говорится в аналитическом материале авторитетного немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung под названием Без перспективы мира.

Фото: из открытых источников

Автор статьи Стефан Локк обращает внимание, что внутриполитическая борьба в Украине продолжается даже в условиях полномасштабной войны. На фоне российской агрессии действия украинской власти по оппозиции, по словам журналиста, выглядят довольно необычно. Речь идет о введении санкций против отдельных политических деятелей, запрете выезда депутатов за границу, а также устранении мэров и руководителей регионов, не входящих в круг лояльных Банковой.

Кроме того, в условиях военного положения, когда проведение выборов официально приостановлено, правительство, по словам автора, использует ситуацию для усиления контроля, назначая ключевые должности своих доверенных лиц. Официальное объяснение таких шагов — необходимость оперативного управления в условиях войны, однако аналитик предполагает, что политические расчеты на будущее также могут повлиять на такие решения.

В то же время, издание подчеркивает: несмотря на напряжение, оппозиционные силы Украины демонстрируют единство и становятся на защиту государства и его руководства перед лицом внешней угрозы.

В публикации также указано, что многие украинцы ожидают консолидацию власти и оппозиции. Речь идет об объединении специалистов и политических сил, готовых действовать ради общей цели сохранения независимости и противодействия российской агрессии.

Портал "Комментарии" уже писал, что кремлевские чиновники все активнее озвучивают в отношении стран Балтии те же тезисы, которые Москва уже использовала для оправдания своих вооруженных вмешательств в постсоветских государствах в течение последних 30 лет. Об этом говорится в новом аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).